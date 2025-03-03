討厭騎士「手放煞車上」她喊危險！一票喊正常　2行為才困擾

▲原PO呼籲，手不要放煞車上。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，發現很多人騎車，都會在把左手放在煞車上，認為這舉動「超危險」，因為後面的人會看到煞車燈一閃一閃的，無法判斷前方是否真的在煞車，希望大家將訊息傳給親朋好友，改掉這個習慣。貼文曝光，大批網友傻眼「放煞車上是對的，不對的是沒事按什麼煞車」。

有網友在Dcard發文，「很討厭騎機車把手放在煞車上面的人」，許多騎士習慣右手催油門、左手放在煞車上，可能是為了更快速地反應煞車，但她認為這樣其實非常危險，「後面的人看到你的煞車燈會是一閃一閃的，或是煞車燈根本就都亮著」。

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原PO進一步解釋，很多人會認為只要不壓煞車燈就不會亮，但現代機車的煞車設計非常靈敏，即使輕輕碰一下，煞車燈也會亮起，她希望大家將訊息分享給親朋好友，改掉這個壞習慣，讓後方的騎士能更好地判斷前方是否真的在煞車。

貼文曝光，網友認為手放在煞車上才是正確的，「妳還是不要上路的好」、「妳還是不要騎車好了」、「放煞車上才是對的好嗎！出事時比較容易反應，況且妳後車本來就要注意前車車況，防衛駕駛懂不懂」、「本來就要放煞車上，如果突然有東西衝出來妳負責？」「放煞車上才是對的，但只要放著預防緊急狀況而已，不是叫你放著然後一直死命捏煞車好嗎」、「這還好吧，要轉彎不打方向燈，或者是方向燈一直閃不關的才煩」、「沒事亂按煞車才危險」。

不過也有網指出，「我朋友說我幹嘛一直按煞車，我回家測了一下，原來我稍微輕輕按壓到的話，煞車就亮了」、「我是不放煞車上的那派，油門控制好就好」、「我真的在路上看到一堆只是單純放在煞車上的人，煞車燈就是一直閃，超級可怕」。