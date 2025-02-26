曖昧很久一直無法突破！揭密12星座和你「曖昧」又「不肯在一起」的原因

▲12星座和你「曖昧」又「不肯在一起」的原因。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

曖昧，是戀愛裡最讓人心動又最容易受傷的階段！生活中總有這麼一種人，聊天時滿滿撩人招數，讓你誤以為對方愛慕已久，可當你鼓起勇氣問清楚時，對方卻裝無辜回應：「沒有啊，你想太多了！」到底是誰誤會了誰？《星座好朋友》整理出12星座為何只搞曖昧不給名分的內心想法，曖昧到底是有意還是無心，快來看看你的對象是什麼類型！

牡羊座的曖昧套路：只是為了排解寂寞

牡羊座天生活力滿滿，但他們最受不了的就是「寂寞」！獨處時容易胡思亂想、內心煩躁不安，因此只要有人能陪聊，來者不拒，不論喜歡或討厭，都能聊上好一陣子。正因如此，牡羊座有時候會對人釋放曖昧信號，並非因為真的喜歡，而只是想找個人陪伴，消磨漫漫長夜。當你以為這是戀愛前奏，卻發現對方根本沒打算更進一步，這就是牡羊座「只搞曖昧不給名分」的真相！

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金牛座的曖昧心機：沒把握前，絕不主動！

金牛座在感情上謹慎又務實，不到確認對方心意的那一刻，他們絕對不會輕易行動。就算兩人之間已經曖昧到不行，他們還是能死撐著不表態，讓對方急得跳腳！其實，金牛不是故意吊人胃口，而是害怕會錯意，導致連朋友都做不成。因此，他們搞曖昧的目的只是試探對方的態度，如果沒有收到明確的回應，這段感情就會停滯不前，直到對方主動給個答案！

雙子座的曖昧套路：撩到心癢癢，卻不給答案！

雙子座堪稱曖昧界的高手，聊天時總能三言兩語把話題帶進撩人模式，讓對方心跳加速、以為有戲。但別急著開心，雙子座的曖昧其實純粹為了好玩，他們擅長點到為止，卻不負責收尾，讓對方自動陷入迷惘。當你鼓起勇氣表白，他們反而會裝無辜：「啊？你誤會了啦，我們還是當朋友比較好！」這場曖昧遊戲，他們玩得起，但你可未必能全身而退！

巨蟹座的曖昧心機：把對方當備胎之一

別以為巨蟹座搞曖昧是因為對你有好感，事實上，他們可能只是把你當備胎！對於感情，巨蟹座往往搖擺不定，不知道該選擇深愛但遙不可及的對象，還是接受明明沒感覺但對自己死心塌地的人。於是，他們一邊努力追求心儀對象，一邊吊著喜歡自己的人，以免最後落得兩手空空。

獅子座的曖昧真心：只想炫耀自己魅力值

別被獅子座的曖昧舉動給騙了！他們並不是因為喜歡你，而是純粹想驗證自己的魅力值。對於獅子座來說，被人追捧、崇拜是日常，偶爾釋放點曖昧訊號，就是為了看看自己是否依舊迷人。他們甚至會自信放話：「只要我願意，沒有追不到的人！」然而，當對方真的動心了，獅子座卻又一臉無辜，彷彿一切都是對方誤會，事實上他們心裡可樂得暗爽呢！

處女座曖昧不明： 想腳踏多條船

處女座的曖昧套路，就是哪個都不想放棄！對於心儀的對象，他們不會主動追求，反而偏好試探對方的反應，來決定要不要進一步發展。他們精心維持這種曖昧關係，既能享受被關注的感覺，又不用擔心太快表態後失去選擇權。萬一對方真的動心，處女座還能裝無辜：「是你誤會了！」其實這一切都是他們精密計算的結果，曖昧，只是為了替自己多留幾個選項！

天秤座的曖昧遊戲：還在搖擺不定

天秤座的曖昧，往往來自於猶豫不決，他們對某個人有好感，覺得似乎可以發展，但深入相處後，卻開始在意對方的小缺點，遲遲無法下定決心，「分開好像可惜，但真的交往又有點猶豫」，這種心態讓天秤座陷入無限拉扯，導致關係始終停在曖昧階段。不追求、不拒絕，等到心裡的天秤找到平衡點，他們才會真正做出選擇！

天蠍座搞曖昧：只是他們的習慣而已

對一般人來說，天蠍座的談話方式可能充滿曖昧氛圍，但他們自己卻毫無自覺！他們認為這只是正常對話，若對方產生遐想，那肯定是想太多了，天蠍天生擅長營造神秘感，聊天時不自覺流露魅力，讓人誤以為是在「撩人」，直到有人直接點出來，他們才會驚覺：「原來我這樣講話很曖昧？」但別誤會，他們不一定有心，只是習慣了這種讓人心動的氛圍！

射手座搞曖昧：沒什麽成本

射手座愛搞曖昧，卻不一定想談戀愛，原因很簡單——戀愛要付出太多！從約會吃飯到看電影，樣樣都要花錢，對自由至上的他們來說，這種「日常開銷」根本吃不消，更何況，一旦進入戀愛，行動還會受到限制，連看個異性都可能被管，這讓熱愛自由的射手座望之卻步，與其被束縛，他們寧可維持曖昧距離，享受無拘無束的單身生活。

魔羯座維持曖昧：怕承擔責任

魔羯座不輕易追求，並非不動心，而是害怕戀愛帶來的責任感。一旦成功追到對方，就得承擔伴侶該有的義務，無法再像現在這樣自由自在。他們明白，戀人需要陪伴與承諾，而自己又不是會逃避責任的人，若做不到，反而會讓人指指點點。與其陷入兩難，他們寧願維持曖昧。

水瓶座搞曖昧：不想被對方約束

水瓶座對戀愛可沒太大興趣，他們確實希望有人陪伴，但前提是 「我需要時你在，不需要時請別打擾」，問題是，一旦真的談戀愛，哪能這麼隨心所欲，感情講究雙向付出，而水瓶座最怕被約束，不想為了戀愛犧牲個人空間。

雙魚座搞曖昧：只是惡作劇

雙魚座對真心喜歡的人會直接追求，毫不拖泥帶水。但對於搞曖昧，那只是他們的小惡作劇！那些不符合他們擇偶標準的人，純粹成了他們的調戲對象，雙魚座享受這種挑逗氛圍，若對方不買帳，他們反而會加倍「撩」對方，但當對方真的動了心，雙魚座卻會立刻退場。