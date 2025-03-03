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職場監控壓力大！這3種「隱形監視」行為最讓上班族不舒服

▲▼監視,上班族,不舒服。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲「隱形監視」行為讓上班族不舒服。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

職場管理講求透明與效率，但當監控過度，反而會讓上班族壓力飆升，影響專注力與心理健康。有網友在Threads分享辦公室有監視器，老闆隨時可以從手機觀看畫面和聲音，觀察員工的一舉一動、竊聽談話內容，許多網友認同回應「辦公室裝監視器真的是打從心底不舒服」、「在門市工作老闆裝監視器，後來還跟我們坦承有監聽器」、「小老闆整天在那看，然後打電話進來指揮」，不只監視器，職場上還有 3 種最讓員工上班族感到不舒服的監控行為，這些「隱形監視」不僅影響員工自由度，更可能削弱工作表現與職場滿意度。

1. 監控打卡與行蹤追蹤
有些公司不僅嚴格規定上下班時間，還會透過GPS追蹤、刷卡紀錄、門禁系統，甚至連午休時間去便利商店買咖啡都被監視得一清二楚，讓人感覺像是在軍隊裡工作。員工缺乏自主空間，稍微離開座位就怕被主管關切，壓力增加、工作滿意度下降，甚至影響專注力。

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2. 監控電腦與網站瀏覽紀錄
有些企業會安裝電腦監控軟體，統計員工每天開啟哪些網站、使用哪些程式，甚至限制特定網站（如購物、YouTube、社群媒體），連上班搜尋資料都要擔心被懷疑偷懶。員工感到缺乏信任，甚至會花更多時間「對抗監控」，影響專注力與創造力，適度休息、瀏覽資訊其實有助於提升工作效率，過度限制反而適得其反。

3. 主管頻繁盯場與監視座位區
一些主管習慣頻繁巡視辦公室，或刻意站在員工後方「關心進度」，甚至在內部群組隨時發訊息詢問「現在做到哪裡了」、「這件事怎麼還沒完成」這類行為，讓員工有種被24小時監視的感覺。過度監督會導致員工緊張，反而降低工作效率，甚至影響創造力，讓人覺得自己像機器一樣，失去工作的熱情與自主性。

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