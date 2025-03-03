富商開腦手術前託管6.3億　影子情人翻臉霸占喊：這是多年補償

▲翁姓富商與陳姓女子感情破裂，2000萬美元遭侵占。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市某翁姓富商與長年同居的陳姓女子雖情牽多年，卻始終未步入婚姻，隨著翁男健康亮紅燈，這段「影子情人」的關係也終於撕裂。翁男控訴，自己因腦部動脈狹窄住院動手術期間，基於信任將2000萬美元（約新台幣6.5億元）交由陳女保管，未料出院後竟被占為己有，遭對方拒絕返還。士林地檢署調查，認為陳女明知款項屬暫時保管，卻私自轉存定存，依侵占罪起訴。

據悉，翁男與陳女情牽數十年，陳女雖未獲正宮之名，卻一直陪伴翁男左右，並參與其公司經營與財務管理，在外界眼中宛如「半個女主人」。然而，翁男始終未與原配離婚，導致陳女多年來處於影子情人般的尷尬地位。

2024年6月，翁男因腦部動脈狹窄導致血流受阻，醫師診斷有中風風險，建議進行顱內支架置放及氣球擴張手術。考量手術風險，翁男決定先將個人及公司帳戶內的2000萬美元，匯入陳女的台北富邦銀行香港分行帳戶，交由她暫時保管，以備緊急之需。

同年6月21日手術完成後，翁男於6月22日出院，逐步恢復健康，並於6月25日要求陳女將款項匯回。經多次催討無果，最終提告。

檢方偵辦期間，勘驗雙方通話錄音，發現翁男在對話中明確表示該款項僅供短期保管，並未轉讓所有權，陳女當時也清楚回應「了解」。

然而，當翁男正式要求匯回款項時，陳女開始推拖，甚至於6月26日向銀行指示將這筆6.3億元轉存定存，形同鎖定為個人財產。翁男多次要求返還，陳女皆拒絕，理由是「多年來付出甚多，應該獲得應有的回報」。

陳女在偵查期間辯稱，她與翁男共同生活多年，並協助公司經營，但翁男始終不願與正宮離婚，導致她未能獲得正式名分與公平對待。她認為，這筆6.3億元是她多年付出的「補償」，因此拒絕歸還。

檢方認為，無論雙方關係如何，款項性質仍為委託保管，且錄音內容顯示陳女明知款項性質，卻占為己有，已涉及侵占罪，依法起訴。