7年感情變調！新北男借前女友機車未還挨告　上班遭攔查傻眼

記者陳以昇／新北報導

新北市一名24歲陳姓男子與女友分手後，遲遲未歸還對方的機車，結果遭提告侵占，直到2週後要去上班途中遭警方攔查，才驚覺機車已被通報為涉嫌侵占車輛，7年感情說變就變，當場露出錯愕神情，無奈「愛情沒了，還得面臨法律責任」。

▲陳姓男子被警方攔下（右），發現機車被前女友報案失竊。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市保安大隊第二中隊員警6日晚間7時許，在巡邏至三重區三和路與重新路口時，發現一部機車被註記為失竊（侵占案類），立即上前攔停。駕駛陳男被攔下時，聽聞機車遭通報侵占，仍一臉疑惑，直到警方進一步說明，才知道原來是前女友報案。

▼員警用小電腦查詢，確認機車被報失竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，這部機車為陳男前女友29歲裴姓女子所有，兩人交往7年期間，女方都將機車借給男方使用。然而，2週前兩人因感情問題發生爭執，最終分手。雖然裴女曾在爭吵過程中要討回機車，但陳男仍抱著「應該還有機會復合」的心態，未將機車歸還。

未料，裴女下定決心分手，不僅搬離兩人共同住處，還在多次要求歸還未果後，上個月（1月）22日向警方報案，指控陳男侵占。警方事後將陳男帶回偵辦，全案訊後依侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦。新北保安大隊也提醒民眾，借用他人物品應按時歸還，切勿因一時疏忽或心存僥倖而觸法，否則恐將面臨法律責任，得不償失。