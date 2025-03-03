震撼！138公尺雲霄飛車「瞬間解體倒塌」　炸毀拆除畫面曝光

▲雲霄飛車「Kingda Ka」瞬間夷為平地，畫面相當震撼。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州主題遊樂園「六旗大冒險」（Six Flags Great Adventure），即將拆除該園區最知名的雲霄飛車，為此展開炸毀作業，而巨大金屬結構轟然倒塌的震撼畫面，也被鏡頭拍下。

138公尺高的雲霄飛車「Kingda Ka」建於2005年，曾是世上最高、最快的雲霄飛車，拆除之前已經載著遊客完成1200萬次趟刺激的旅程。

去年，「六旗大冒險」宣布即將拆除這座設施，以利之後建造另一座「打破多項紀錄」的新雲霄飛車，並且預計2026年啟用。

????La implosión de Kingda Ka vista desde arriba pic.twitter.com/cVfLH7S22p — ???????????????????? ???????????????????? (@photo_parks) February 28, 2025

根據空拍畫面，「Kingda Ka」原本聳立在園區內，但在巨大鋼筋結構的底部，發生多次大爆炸之後，該設施頓時坍塌，各部位的零件也跟著解體，散落在園區地面上，138公尺的設施頓時夷為平地，揚起漫天塵土與煙霧。

此前，海洋郡（Ocean County）官員在社群媒體上發文，警告居民準備應對「一系列迅速爆炸」，「這些噪音可能令人詫異，但請不要驚慌。如果寵物對巨響敏感的話，讓牠們待在室內。如果你或你認識的人受到噪音影響，採取必要的預防措施。」