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乾眼症年輕化！上班族成高危群　近視雷射檢查意外發現「眼睛超乾」

▲▼乾眼症,上班族,醫療。（圖／取自photoAC）

▲長時間盯著螢幕，眼睛乾澀、疲勞成了不少上班族的日常。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

現代人長時間盯著螢幕，眼睛乾澀、疲勞成了上班族的日常，甚至有民眾在諮詢近視雷射時才驚覺自己患有乾眼症。過去乾眼症常見於銀髮族，但忠孝大學眼科陳玉芬醫師在談乾眼症的影片中提到門診觀察發現，這幾年患者年齡層明顯下降，上班族已成為高危險群！不少人主訴長時間用眼後，眼睛容易乾澀、酸痛，甚至霧霧的看不清楚，有些則會出現分泌物增加、畏光，或看電腦太久後，眼睛突然一陣灼熱刺痛等症狀，這些都是典型的乾眼症警訊。

你以為眼睛乾就是淚水不夠嗎？忠孝大學眼科陳玉芬醫師說明淚膜分為皮脂層、水層、黏液層，其中「油脂層」才是關鍵！淚水主要由淚腺分泌，但如果淚腺水量不足，就會出現缺水型乾眼症。然而，許多人的乾眼問題其實是「缺油型乾眼症」，也稱為過度蒸發型乾眼症，主要是眼皮上的瞼板腺阻塞，導致無法分泌足夠的油脂覆蓋淚水，讓眼淚迅速蒸發、難以穩定。治療缺油型乾眼症的目的就是要疏通阻塞的瞼板腺，通常會使用含有油脂的人工淚液合併熱敷緩解，或是使用眼科脈衝光治療，精準且深層軟化疏通瞼板腺堵塞，在短時間內緩解乾眼的症狀。

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乾眼症讓人眼睛乾澀、刺痛、不適，影響工作與生活，社群上也有許多相關討論，有網友提到他是選擇中醫針灸快速緩解，技術純熟的醫師可在短時間內改善症狀，但缺點是治療成本較高，也有人透過調整生活習慣來改善，像是減少3C使用，改看紙本書、多下廚、規律運動，甚至調整工作環境，避免長時間盯螢幕，營養補充方面，攝取富含複方魚油的食物，不僅能改善眼睛乾澀，對皮膚乾燥問題也有幫助！

除了醫療之外，王翊錞中醫師在社群分享一則患者案例，引發網友熱烈討論。該名患者長期飽受乾眼症困擾，經過1.5個月的休假，每天走1.5萬步，竟感覺眼睛濕潤許多，王醫師解釋：「膀胱足太陽之脈起於目內眥，經絡通了，水就來了」，讓不少人驚嘆古人的醫理智慧。這段文掀起網友討論「我每天上下班走路平均大概也差不多萬餘步....還是乾眼症，所以關鍵是...休假？」、「我也覺得休假才是重點， 這幾年都每天10,000步以上 好像身體沒比較好」，看來休假放慢步調、減少壓力，才是改善身體狀況的重要關鍵。

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關鍵字：

乾眼症上班族醫療

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