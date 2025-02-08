補班日同事都來上班了　他曝現況傻眼！內行曝「請這1天」才爽

▲今天補班日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

連放9天長假，今（8日）則是補班日！一名網友直呼，本以為公司會有很多人請假，結果一到公司驚呆，反而多數人乖乖來上班，紛紛坐在位子上滑手機，或是盯著螢幕發呆。文章曝光後，網友也回應，「今天很好騙薪水」、「我現在已經等下班了」；還有人說，「星期六就沒事啊，要請假也是請星期一！」

「大家不是都說要請假？」一名網友在PTT表示，今天一進到公司裡，讓他一度錯愕，只有兩、三位同事請假，反而大家都甘願上班，重點是幾乎都在電腦前滑手機，或是用電腦上網做其他事，要不然就是盯著螢幕發呆。

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底下網友點頭爽回，「連上六天，當然要偷摸一下時間」、「我現在已經等下班了」、「周六上班就是讓你好好規劃出國行程」、「補班日在家上班！爽」、「等等中午就要跑了」、「實際工作一小時而已，出報告給公司就可以睡了，吃飽要來去回籠覺」、「就說不要亂挪假吧 損失兩天營業額」、「今天很好騙薪水」、「超級好的老闆會乾脆就帶薪放假了，普通老闆也不會管你今天做什麼」、「幹嘛浪費特休？而且合作的廠商也不一定有上班」。

留言串中，有人笑稱，若真的想多休一天，請下周一才真的爽，「除了輪班跟服務業，大部分人星期六就沒事啊，要請假也是請星期一」。