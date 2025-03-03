突破自我，開啟人生新篇章！迎戰2025東京馬拉松挑戰

▲來自不同領域的跑者齊聚，準備迎戰2025東京馬拉松！（左至右）華碩電腦處長黃立中、藝人黃沐妍（小豬）、新光醫院整形外科主任林育賢，以熱血與堅持投入訓練，全力挑戰自我極限，為夢想而跑！。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

東京馬拉松是世界七大馬拉松賽事之一，更是奧運、世界田徑錦標賽等國際賽事代表選手的預備賽，每年約有30萬人報名參加，中籤率約為5%左右，想征服七大馬除了有實力、人品還得大爆發才能中籤！令人期待的2025東京馬拉松即將到來，來自世界各地的跑者齊聚東京，對不同背景的參賽者而言，有著截然不同的意義，有人將其視為夢想中的終極挑戰，有人則透過馬拉松重新定義生活，Mastercard作為2025-2028東京馬拉松官方支付夥伴，於今年特別提供滙豐萬事達卡友參與鐵人夢想家教練吳承泰舉辦為期10周訓練營的機會，邀請熱愛跑步的持卡人一同迎戰東馬，來自不同領域的跑者藝人黃沐妍（小豬）、新光醫院整形外科主任林育賢醫師、華碩電腦處長黃立中，分享他們如何透過跑步拓展人生邊界，邁向新的成就。

▲藝人黃沐妍將迎來人生首場全馬「2025東京馬拉松」。

從演藝圈到全馬挑戰，黃沐妍用運動找回掌控權！

從演藝圈到健美舞台，再到馬拉松賽道，藝人黃沐妍不斷挑戰自我，這次她將迎來人生首場全馬「2025東京馬拉松」！原本以為沒有機會跑全馬的她，竟在報名截止前2小時，臨時決定送出訓練營報名表，踏上這場意想不到的挑戰，「這一切像是命運安排，我只能選擇迎戰！」她笑說。

▲跑馬拉松讓黃沐妍發現自己變得更勇敢、更堅定，也找回了對生活的主導權。

從半馬到全馬，她的訓練量飆升，每週五天跑步、月跑量從100公里到突破280公里，過去的輕鬆練習，如今變成高度自律的生活，「目標3小時49分，教練訂的時間超瘋狂！」但她依舊全力以赴，因為運動世界裡，努力與成果從不說謊，談起運動後心境改變最大，「以前在演藝圈，很多事情無法掌控，努力不一定有結果，但運動不同，每一分汗水都會真實回饋在身心上」，低潮時第一次跑半馬感受到找回自我的感動，到現在為了全馬挑戰極限，她發現自己變得更勇敢、更堅定，也找回了對生活的主導權，「這場比賽不是證明給誰看，而是讓自己知道，我可以做到！」

▲新光醫院整形外科主任林育賢醫師在高壓的醫療工作中仍堅持努力訓練。

醫師的跑步哲學：如何平衡忙碌與熱愛

長期關注公益的新光醫院整形外科主任林育賢醫師，在高壓又忙碌的醫生生活中，不但將馬拉松訓練融入日常，甚至讓跑步成為人生的一部分。「時間是自己安排的」，他引用美國馬拉松席翰醫師（George Sheehan）的話，強調即使工時長，仍能透過規律訓練找到身心平衡，「少點應酬、早點起床，健康反而更好。」這樣的習慣，不僅讓他生活作息更規律，更在高壓的醫療工作中拿回生活的掌控力。

▲新光醫院整形外科主任林育賢醫師一直在挑戰自己，想看看極限在哪裡。

從帛琉馬拉松到東京馬，他的跑步旅程不斷進階，「以前只是健康跑，現在會設定具體目標，就像工作一樣」，跑步對他來說不只是運動，更是一場與自我的對話，「跑者的世界有時孤獨，但在專注奔跑的同時，腦中思緒也在整理許多工作與人生的課題。」今年，他將挑戰東京馬拉松，並以3小時20分為目標，甚至希望突破3小時15分，朝波士頓馬拉松門檻邁進，「這是我的第一場七大馬拉松，也是開始挑戰國際賽事的起點」他坦言，參加訓練營與跑班後，更深刻體會團體訓練的價值，「自己訓練容易妥協，但跟著跑班，有課表、有夥伴，進步更快」，他以行動證明，無論工作多忙，仍持續追求成長，「我一直在挑戰自己，想看看極限在哪裡」。

▲華碩電腦處長的黃立中熱衷各種運動，跑馬拉松帶給他很多挑戰與成長。

華碩電腦處長黃立中：從賽場到職場，跑步帶來的挑戰與成長

身為華碩電腦處長的黃立中，平日忙碌於企業管理，但無論是網球、滑雪、高爾夫還是馬拉松，他總能在不同運動中找到挑戰與成長，始終保持對運動的熱情，「工作講求效率與決策，但馬拉松教會我耐心與堅持。」對他而言，這不只是體能鍛鍊，更是一種人生哲學，他相信，穩紮穩打地接受專業訓練，就能達到理想成果，這份精神也帶入了職場管理，「賽前需要長期規劃，訓練過程講求紀律，這與企業經營如出一轍」，他鼓勵團隊與客戶一同參與賽事，讓運動成為企業文化的一部分，不但提高團隊向心力，也讓客戶的好感度提高，這次，他將以3小時10分為目標挑戰東京馬拉松，並朝波士頓馬拉松門檻邁進，「每一次跑步，都是對極限的試探，也是讓自己保持前進的動力」。

▲黃立中相信穩紮穩打地接受專業訓練，就能達到理想成果。

迎戰東京馬拉松，不僅是體能的挑戰，更是行程規劃的考驗，機票、住宿、裝備採購都是一筆不小的開銷，這時候，一張聰明回饋的信用卡，能成為最佳神隊友，滙豐匯鑽信用卡特別適合熱愛運動、旅遊與線上消費的你，能幫助跑者規劃旅程，消費過程輕鬆累積回饋，聰明規劃馬拉松之旅，讓每一筆花費都更有價值，此外，Mastercard也攜手滙豐舉辦訓練營支持跑者，提供詳細課程安排，讓跑者透過科學化訓練提升表現，確保選手以最佳狀態迎戰賽事。

外出用匯鑽卡最速Pay！6大重點你一定要知道！

重點1►筆筆3%回饋：適用於 街口支付、Uber Eats、Spotify、YouTube等指定通路平台，輕鬆Pay補給能量、裝備升級都划算！（每期回饋上限2千）

重點2►最高6%回饋*：若於滙豐帳戶存款滿30萬元，並累積現金積點達5,000點， 5,000 點現金積點翻倍為 10,000 元刷卡金，最高 6% 回饋輕鬆到手。

重點3►回饋無上限：滙豐匯鑽卡刷保費享不限金額1%回饋！

馬拉松旅費這樣省！

重點4►住宿旅遊刷對卡：使用訂房網站Agoda/ Booking.com及綁定PayPal消費搭配匯鑽卡回饋更超值！

重點5►裝備升級不手軟：跑鞋、機能衣、運動錶等裝備可在指定電商平台享3%回饋！

重點6►現金回饋靈活運用：不只可折抵帳單，還能兌換航空哩程，讓旅程更舒服！

*每正卡持卡人兌換份數為一年（活動期間2024.07.01~2025.06.30）最多兌換2份。

▲2025-2028東京馬拉松官方支付夥伴Mastercard舉辦訓練營支持跑者。

對這些跑者來說，東京馬拉松不只是場比賽，而是一場人生旅程。他們在奔跑中挑戰極限，也在汗水與堅持中找到自己，一起申辦匯鑽卡，讓每一步都更有價值，累積回饋，這趟旅程更值得！

▲Mastercard及滙豐銀行邀請熱愛跑步的持卡人一同迎接東京馬拉松。

限定好康！

現在申辦滙豐匯鑽卡，再享限時優惠，指定訂房網、航空公司或日幣、韓圜消費總額折合新台幣達指定門檻並完成登錄，最高享刷卡金新台幣6,000元回饋，讓你的消費回饋更有感！

現在申辦►https://bit.ly/4hUGeBw

謹慎理財 信用至上

滙豐信用卡循環信用利率：5.68% 至 15.00%，循環利率基準日 104 年 9 月 1 日。每筆預借現金手續費為新臺幣 100 元 + 預借現金金額 x 3.5%；其他費用請洽本行網站查詢。本活動分期手續費0；分期利率即等於分期總費用年百分率0%~14.88%。