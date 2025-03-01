明天收假「國道11地雷路段」曝　國5北上恐塞13小時

▲今日下午國道發生多起事故。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

明日(3/2)是228連續假期的收假日，高公局預估有11個容易壅塞的路段，國5北上可能從上午9時塞到晚間22時。高公局建議西部北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；另外，國5北向用路人，建議於9時前出發。

高公局指出，今日為和平紀念日連續假期第2日，下午國道僅部分路段因事故造成短暫壅塞外，其餘路段大致均能維持行車正常。截至17時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期範圍。

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今日下午14時36分於國2西向5.6公里處發生7輛小客車追撞事故，占用1線出口專用車道，於15時04分排除，造成後方車流回堵2公里 ；14時45分於國1北向198.4公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內側車道，於15時18分排除，造成後方車流回堵4公里；15時34分於國1北向118公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於15時59分排除，造成後方車流回堵3公里。

▲▼今日下午國道發生多起事故。（圖／高公局提供）

明日為和平紀念日連續假期收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

連假適逢春季賞花時節且天候良好，尖峰時段將有大量旅遊車潮，高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲228連假第三天疏運措施。（圖／高公局提供）