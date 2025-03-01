　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

▲▼羅莎琳因為穿著裸色運動服，令路上的男司機分心撞上電線桿。（圖／翻攝自Instagram）

▲羅莎琳因為穿著裸色運動服，令路上的男司機分心撞上電線桿。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

巴西25歲健身網紅羅莎琳（Carol Rosalin）最近因為一套裸色運動服意外成為車禍導火線。一名男司機在駕駛時，見到身穿裸色運動服步行回家的羅莎琳，誤以為她沒有穿衣服而多看了幾眼，不料竟因此分心撞上電線桿。

據《每日星報》報導，事發當時，羅莎琳剛結束健身訓練，正在路上步行回家，不料卻突然目睹一輛汽車直接撞上電線桿。她立刻上前查看司機狀況，結果這名出車禍的男子竟告訴羅莎琳，她身上的裸色運動服讓對方產生錯覺，以為她「什麼都沒穿」而分心撞上電線桿。

據悉，這名司機並無保險，因此車禍後無法獲得賠償，讓羅莎琳十分不好意思，也為男子感到難過，而主動提出補償。然而，對方卻因為擔心無法向妻子解釋，婉拒了羅莎琳的好意。

羅莎琳作為健身網紅，在Instagram上擁有140萬粉絲，還常常分享自己的訓練與飲食計畫。她每周都會做2500次深蹲，還嚴格控制飲食，只吃雞肉、雞蛋、紅薯和燕麥等天然食物，身材極好。這起事件在網上曝光後也瞬間掀起熱議，部分網友認為她的運動服過於貼近膚色，確實容易產生誤解，但也有人認為這樣的裝扮「很漂亮」。

《每日郵報》統計顯示，因為駕駛分心而導致的車禍每日平均達2525起，等同於每年約92萬起。調查顯示，60%男性司機承認會因漂亮女性而分心，12%女性司機則坦言也曾因帥氣男子轉移視線。這起因服裝錯覺引發的車禍，凸顯了駕駛注意力分散的問題，再次提醒人們開車時應集中精神，以策安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小葉啟田」葉清田離世！
「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇！　大谷開車門錯愕
快訊／嘉義死亡車禍！　1死1重傷
方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼
被誣虐死女童！保母告「鳳梨+勾惡+彫博」求償百萬　結果出爐
1個月前痛失姊姊！　小S「黑底白字」悼念方大同
烏克蘭人氣炸！　怒批美國：精心安排的羞辱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

川普、澤倫斯基談崩　歐洲懷疑「事先設局」

網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

快訊／日本山手線「鐵軌冒煙起火」！原因曝光　全線一度停駛

CNN狠打臉川普！　細數澤倫斯基「至少說過33次謝謝」

烏克蘭人氣炸「聲援自家總統」　怒批美國：精心安排的羞辱

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機「挖角國安人員」

未獲採訪許可！俄官媒「偷偷潛入」白宮大吵現場　下場曝光

日本護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒：牽制中國軍事威脅

澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

川普、澤倫斯基談崩　歐洲懷疑「事先設局」

網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

快訊／日本山手線「鐵軌冒煙起火」！原因曝光　全線一度停駛

CNN狠打臉川普！　細數澤倫斯基「至少說過33次謝謝」

烏克蘭人氣炸「聲援自家總統」　怒批美國：精心安排的羞辱

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機「挖角國安人員」

未獲採訪許可！俄官媒「偷偷潛入」白宮大吵現場　下場曝光

日本護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒：牽制中國軍事威脅

澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

「小葉啟田」葉清田離世！享壽69歲　好友恬娃悲痛證實

「哈囉，謝謝！」萬波中正秀中文　滿場應援讓他更有鬥志

曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境　牆上麻雀頭藏這功能

徵信社教父自撞！賓士車左轉卡庇護島畫面曝　感到尷尬棄車落跑

留言刷一排中獎！男大生參加臉書「直播刮刮樂」　慘遭詐2.8萬

「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇　大谷開車門錯愕畫面曝

方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼：世界失去了特別的光

快訊／嘉義2機車路口碰撞「飛進田裡」1死1重傷　現場畫面曝

萬波中正雙安開轟！火腿3比0完封統一獅

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

國際熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

美國務院終止「修復烏克蘭電網」援助計畫　

澤倫斯基川普爆爭執　烏駐美大使搖頭遮臉

還原美烏白宮罵戰過程：范斯1句話點燃戰火

白宮吵翻是陷阱？　專家：烏克蘭僅剩3選擇

川普、澤倫斯基「白宮大爆吵」逐字稿曝

川普、澤倫斯基對罵！　馬斯克加入戰局

白宮大吵後　俄無人機轟炸烏克蘭醫院

嘟嘟車活春宮！她跨坐男伴磨蹭下體

川普罵澤倫斯基！歐盟領袖力挺烏克蘭

川普、澤倫斯基會面衝突　美股震盪收高601點

范斯怒罵澤倫斯基：你向美國說過謝謝嗎？

更多熱門

相關新聞

新竹驚悚車禍　疑超車失控連撞4車釀5傷

新竹驚悚車禍　疑超車失控連撞4車釀5傷

新竹市南大路與興學街，今（1）日早上11時許發生駕駛疑似超車，行駛到對向連撞多車事故，共造成5人受傷，其中1人命危，詳細事故原因仍待調查釐清。

前車加油她硬過擦壞撞門　法官判賠4萬5

前車加油她硬過擦壞撞門　法官判賠4萬5

！金門85歲夫載妻自摔倒地　雙雙受傷送醫

！金門85歲夫載妻自摔倒地　雙雙受傷送醫

屏東男逆撞護欄2傷　現場慘況曝

屏東男逆撞護欄2傷　現場慘況曝

驚悚畫面曝！男撞車「擦地滑行」送醫亡

驚悚畫面曝！男撞車「擦地滑行」送醫亡

關鍵字：

巴西網紅車禍Carol Rosalin

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

台AV女優胎尼「日本二度出道」

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面