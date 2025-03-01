網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

▲羅莎琳因為穿著裸色運動服，令路上的男司機分心撞上電線桿。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

巴西25歲健身網紅羅莎琳（Carol Rosalin）最近因為一套裸色運動服意外成為車禍導火線。一名男司機在駕駛時，見到身穿裸色運動服步行回家的羅莎琳，誤以為她沒有穿衣服而多看了幾眼，不料竟因此分心撞上電線桿。

據《每日星報》報導，事發當時，羅莎琳剛結束健身訓練，正在路上步行回家，不料卻突然目睹一輛汽車直接撞上電線桿。她立刻上前查看司機狀況，結果這名出車禍的男子竟告訴羅莎琳，她身上的裸色運動服讓對方產生錯覺，以為她「什麼都沒穿」而分心撞上電線桿。

據悉，這名司機並無保險，因此車禍後無法獲得賠償，讓羅莎琳十分不好意思，也為男子感到難過，而主動提出補償。然而，對方卻因為擔心無法向妻子解釋，婉拒了羅莎琳的好意。

羅莎琳作為健身網紅，在Instagram上擁有140萬粉絲，還常常分享自己的訓練與飲食計畫。她每周都會做2500次深蹲，還嚴格控制飲食，只吃雞肉、雞蛋、紅薯和燕麥等天然食物，身材極好。這起事件在網上曝光後也瞬間掀起熱議，部分網友認為她的運動服過於貼近膚色，確實容易產生誤解，但也有人認為這樣的裝扮「很漂亮」。

《每日郵報》統計顯示，因為駕駛分心而導致的車禍每日平均達2525起，等同於每年約92萬起。調查顯示，60%男性司機承認會因漂亮女性而分心，12%女性司機則坦言也曾因帥氣男子轉移視線。這起因服裝錯覺引發的車禍，凸顯了駕駛注意力分散的問題，再次提醒人們開車時應集中精神，以策安全。