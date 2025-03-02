陸央行與民營企業座談：解決融資難、融資貴問題

▲大陸央行等部門聯合召開座談會。（圖／翻攝大陸央行官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平日前與多位民營企業負責人會面，表態支持民營經濟後，大陸央行、證監會、外匯局等單位近日也找來了多家民企的負責人座談，強調將「下大氣力」，解決民營企業融資難、融資貴問題，營造更優的民營企業發展環境。

大陸央行、全國工商聯、金融監管總局、證監會、外匯局聯合召開了金融支持民營企業高質量發展座談會。據陸媒報導，出席座談會的企業包含依文集團、吉利控股、商湯科技、圓通速遞、伊利集團等。

會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，強化監管引領，引導金融機構一視同仁對待各類所有制企業，增加對民營和小微企業信貸投放。

會議提到，要執行好金融支持民營經濟25條舉措，健全民營中小企業增信制度，加快出台規範供應鏈金融業務政策文件；強化債券市場制度建設和產品創新，持續發揮「第二支箭」的撬動引領作用； 抓好「科創板八條」「服務現代化產業體系十六條」「併購六條」等政策落實落地，支持民營企業通過資本市場發展壯大。

會議強調，各方要增強協同聯動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，共同營造更優的民營企業發展環境。

會議還提到，要金融機構強化金融服務能力建設，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資渠道，加大各類金融資源要素投入，將民營企業金融服務做實、做深、做精。