綠營：國民黨假藉民生實推4大「民粹法案」　打臉理由一次看懂

▲立法院會。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者皮心瑀、陶本和／台北報導

面對立法院新會期，國民黨預告轉換策略，改推民生法案，規劃聚焦核電延役、長照納保、還税於民、恢復7天假等議題；而民進黨也出招，力推經濟、擴大照顧與強化韌性等3大面向優先法案。事實上，綠營對藍營的4大民生法案不以為然，有假藉民生之名，行操弄民粹之實；綠營呼籲國民黨回歸理性，記取前車之鑑，大家在委員會好好討論，不要再沒收發言與討論。

藍白陣營在過去一年來，在立法院推出國會改革、選罷法，以及預算凍刪等作為，掀起全台大罷免的熱潮。近日中選會公告，民團第一階段送件罷免藍委19案全壘打，而罷免9位綠委則全數遭到三振，還尚待最後補件機會。

因此，面對新會期，國民黨轉換策略，改推民生法案，著力在4大法案，包括：《核子反應器設施管制法》、《長期照顧保險法》、「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」、「紀念日及節日實施條例」等，而藍營內部也已有初步規劃，待委員會開始後排審。

至於民進黨也非省油的燈，其優先法案聚焦3大面向，包括經濟發展、擴大照顧與強化韌性。其中所觸及的法案，則有產創條例、外國人才攬才專法、兒少托育服務專法、身心障礙者權益保障法、AI基本法等。

不過，綠營在上會期表決時，總是在人數劣勢下節節敗退，他們終究得面對「數人頭數不贏」的困境。因此，一位黨政人士受訪時表示，整體戰略上，除了依既有節奏推出優先法案外，在對手陣營提出的各項爭議法案，尤其是操弄民粹式的，假嘉惠人民之名，行汲取政治利益之實的修法手段，執政團隊還是要秉持「表決可以輸，但論述不能輸」的基本態度。

▼民進黨立院黨團在立法院會討論策略。（資料照／記者屠惠剛攝）



首先，針對國民黨提出「還税於民2.0」，主張普發現金1萬元外，還有意讓普發現金制度化一事。民進黨立委吳思瑤直言又是「違憲」作為，國民黨的相關主張，完全違反《憲法》第70條、《預算法》第91條、《財政紀律法》第5條與第7條。

吳思瑤表示，國民黨的說法存在3大錯誤理解：第一，國民黨說政府超徵5283億元，但實際是中央3757億元、地方802億元，含統籌分配稅款、指定用途724億元，含健康福利捐，撥入長照基金、住宅基金、金融業特別準備金，把稅收收入超出預期全民一起努力經濟成長這個正向的結果全都說成是中央超收了很多錢，這是不正確的。

吳思瑤指出，第二，稅收超出預期不是完全的預算的賸餘數，要先用於減少舉債或還債，所以它不是完全政府剩下來的錢；第三，超徵稅收需經過審計部門「決算」，這是程序上的問題。

一位綠營政黨人士舉例說，父母爾偶賺到一筆年終，一定會先把一部分存起來，繳一下貸款，頂多吃一頓好料犒賞一下自己；但國民黨的作法是，拿到一筆錢就直接拿去出國、買奢侈品花掉，也不還貸款，還借更多錢，猶如過去馬政府舉債發消費券，這也難怪國民黨不靠黨產，不靠吸國家的血就會搖搖欲墜。

這位黨政人士說，台中市長盧秀燕過去被問及台中市府超徵，是否也要還税於民時，態度也是保守的，其財政局的回應也很明確聚焦在「還債」，主張落實「建設更多，舉債更少」的目標。他反問，國民黨在推所謂的還税於民前，不論是國民黨主席朱立倫，還是黨團總召傅崐萁，要不要先跟藍營未來潛在的總統候選人盧秀燕討論一下？朱、傅二人到底是在扯後腿，還是保全自己的政治利益？

▲勞動政策攸關勞方與資方的拉扯，圖為勞團代表抗議。（資料照／記者林敬旻攝）



另外，國民黨也準備推「紀念日及節日實施條例」修法，主張還給勞工7天國定假日，規劃教師節、勞動節、行憲紀念日、原住民族日、春節加一天，另外兩日有重陽節、光復節、元宵節等都要讓勞工放假。

對此，吳思瑤受訪時說，在野黨提出很多民生議案，但民生議案要經過多元且充分討論匯聚共識，增加假日是可以正向討論的，但必須還原事實。她強調，這幾年來改善勞權，周休二日上路之後，比例來到94.77％，加上縮短工時以及特別休假的幾個配套，現在台灣受雇員工已經比2020年總工時降1小時，但不可諱言，還要持續精進，而增加假日應該是建立制度全國一致，現在19個修法版本立法歧見仍然相當多。

吳思瑤表示，人人都想放假，但要維持國家運作，每個假期本身勞資雙方各有不同成本，台灣又以中小企業為主，如果為了討好、為了民粹，過當給予更多假期，逾越合理範圍，資方中小企業產業界當然會有很多不同意見。她說，紀念日條例可以討論，但不要只想討好，把放假當作民粹的工具，放假涉及層面很廣，從經濟產業金融交通，還有勞資雙方的權益，需要謹慎討論，這本質屬於民生，那就應接受不同意見好好對話。

一位過去參與勞權與勞動政策修法的不具名官員表示，站在勞方的立場，能夠多7天國定假日，當然是樂觀其成，甚至應該要積極爭取，但建議國民黨可以先跟工商團體，尤其是長期跟國民黨友好的工商總會要討論一下，如果他們同意藍營的作為，那當然皆大歡喜；不過，以過往的實務經驗，相信國民黨會承受不小的壓力，為了操弄民粹被國人看破手腳，又得罪了藍營自己的金主們，那可就得不償失了，還是建議要三思。

▲勞動政策攸關勞方與資方的拉扯，圖為商總理事長許舒博。（資料照／記者廖婕妤攝）

接著，國民黨也主張推動《核子反應器設施管制法》修法，有意讓核電廠的使用年限從40年延役至60年。對此，一位主責能源政策的政府官員受訪表示，核電的延役攸關「核安確保」、「核廢料處理」的兩大問題，首先核安的確保部分，現行核管法規定，延役必須在五年前提出申請，執照到期就必須停下來，當初立法精神，五前年提出的目的，是要進行安檢跟核安審查，必須檢視老舊機組是否要汰換，地震耐震係數要不要提高等，都要送交核安會，也必須要有國際專家參與，這些都是「國際能源規範」，台灣身為國際供應鏈的重要成員，應該有義務遵守，這個時程就是三至五年。

在「核廢料處理」問題上，這位官員表示，核廢料要有相關規劃跟興建的前提才有可能再運轉，依照過去核一、核二的狀況來看，40年來核廢料一直是燃料池滿池的狀態，地方政府沒有同意乾式貯存設施的興建。

綠營黨政人士表示，核電延役已經被公投否決了，尤其「國際能源規範」下，台灣身為國際負責任的一方，應該遵循相關規定，不該是破壞秩序，藍白如果執意修法，就是把台灣推向在國際中破壞秩序，陷台灣於不義。

事實上，賴清德政府對於核電的使用態度也很明確，不會排斥「新核能」，但最快也要2030年後才可進行評估。這位黨政人士說，歐盟有一個叫「永續分類指南」，歐盟從來沒有把核能當成綠電，可以去投資核能是「永續分類指南」，但是有規定核廢料要處理好，而且是新的一代。

他說，台灣核一廠到核四廠，都「不符合」這個標準，未來新的核能，好比外面常常聽到SMR（Small Modular Reactor）或核融合，現在看到很多新聞都說準備要蓋，但是要蓋成，是2029年或2030年以後，而且蓋好了依照習慣，還要看有無問題才會再來使用。

▲核三廠外觀。（圖／台電提供）



最後，國民黨拋出《長期照顧保險法》修法，將類比全民健保，每位國人每月負擔是全民健保的4分之1至5分之1之間，每月負擔大約增加100元，長照保險制度才能可長可久。

對此，民進黨人士表示，這還是得經過多元且充分討論，朝野要匯聚共識，但就現階段而言，還沒有看到國民黨比較具體的草案，如果是每月負擔增加100元，國民黨除了跟朝野溝通，也需要進行社會溝通，有沒有準備好跟人民說，未來長照要從「福利政策」走向「保險」。

該人士表示，政府在長照的議題上，長期採用「福利」，民進黨政府執政以來，財政狀況良好，年年超徵之下，把稅金挹注到健保、電費、長照和育兒等福利政策，但國民黨卻一直想要把錢花掉、分掉，如果未來有重大變局，遇到像是國民黨執政時期年年虧損短徵怎麼辦？

該人士舉例，馬英九執政8年，年年紅字還有一年赤字2000多億元，想做福利政策也是軟弱無力吧；反觀蔡英文執政8年，年年賺錢，賺錢超過4兆元，政策上就是回饋在人民福利上。

▼中央政府歲入歲出餘絀。（圖／財政部）



總觀上述，一位民進黨不具名立委表示，賴清德在日前的中常會上已經宣示，執政團隊秉持以人民優先，提出「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」，三大面向的優先法案，包含：《產業創新條例》修正草案、《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案、《人工智慧基本法》草案、《身心障礙者權益保障法》修正草案、《職業安全衛生法》修正草案、《兒童托育服務法》草案、《個人資料保護法》修正草案、《道路交通管理處罰條例》修正草案。

該委員說，藍白陣營是國會多數，但上個會期一系列的毀憲亂政，加上亂刪凍總預算，已經讓社會累積相當程度的不滿，從第一階段的罷免連署結果來看，就是很好的證明，建議在野黨回歸理性，在委員會能夠充分討論，不要再沒收發言、沒收討論。

另一位黨政人士則說，國民黨上個會期假藉「監督」之名，行刪凍總預算、拖垮癱瘓政府之實，就是明顯地用監督來操弄民粹，藍營的手腳已經被社會看破，如今推出的到底是民生法案，還是民粹法案？繼續綁架民生法案，來操弄民粹，最後拖垮的不會只有台灣，搞不好還拖垮國民黨自己，扯盧秀燕的後腿，最後得利的只有朱立倫與傅崐萁，建議其他年輕立委，尤其區域立委要三思，別傻傻的上車，忘記自己從政初衷。