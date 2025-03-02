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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚衝補件連署書　藍青年稱罷免吳沛憶、吳思瑤單日收件逾1500份

▲▼ 罷免吳思瑤連署站 。（圖／記者崔至雲攝）

▲賴苡任表示，現在連署的是第一階段的補件，但單日就收到900份連署書。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，其中民進黨籍士林北投立委吳思瑤、中正萬華立委吳沛憶罷免案罷團皆需補件，這周末兩組人馬也回到選區補件加緊連署。罷免台北市士林、北投區綠委吳思瑤的團體「地動刪瑤」召集人賴苡任透露，單日就收到900份連署書，罷免吳沛憶的領銜人劉思吟則表示，單日共收到約600份連署書。今天要繼續定點及游擊連署。

「地動刪瑤」昨日重回北投的裕民三路（生煎包前），賴苡任說，這次明顯感受到支持者對於民進黨的憤怒，邊寫邊罵的情況比過去還多，甚至各種花式寫連署書，有站著寫、坐著寫、路邊寫、用引擎蓋寫、坐摩托車上寫、拿回家寫。

賴苡任也坦言，「市場游擊隊」因為人手不足，「地動刪瑤」沒有在原訂的1日上午10點抵達北投市場，晚了將近40分鐘才到，導致有很多支持者撲空，至上最深的歉意，因為1日要出來擺攤的決定非常臨時，直到2月28日下午才決定。

賴苡任希望支持者給他們一點時間還需要更多的志工投入罷免，各位的熱情都是推動繼續向前的動力。他強調，第一階段已經送件，但結果還沒公布，現在連署的是用於第一階段的補件，因為團隊對於審查的結果並不樂觀，加上原先送出的連署書就是高於門檻一點點，目的就是為了後續可以透過補件爭取多10日的時間。


劉思吟也說，昨日在東門、國光以及雙和市場，許多中正萬華的民眾來連署。他們一方面憤怒民進黨無能，忽視民眾醫療權益，只會政治鬥爭，另一方面也心疼團隊志工太少，主動打電話號召親友來現場連署，並給予現場志工鼓勵，非常感動，共收到約600份連署書，在罷免不適任綠委的道路上有大家的熱情，幫忙號召更多人參與，也是支持團隊的動力。

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