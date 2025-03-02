瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

▲原PO在ATM看到一張收據，上頭餘額有340多萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣人都這麼有錢嗎？」一名女網友表示，最近意外瞄到同事帳戶有7位數存款，後來又在提款機撿到一張收據，餘額有340多萬，讓她不禁直呼，「隨便提款機人家遺漏的單子也是7位數餘額...我好羨慕啊！」文章引發討論，「上次去台中，前一個人的餘額是1000多萬」、「現在貧富差距越來越大」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》開頭便納悶直呼，「台灣人都這麼有錢嗎？」前幾天她意外瞄到同事的帳戶有7位數，隔天去超商領錢時，赫見提款機上有一張遺漏的提款收據，上面餘額顯示有340萬6743元。

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這讓原PO直呼，「隨便提款機人家遺漏的單子也是七位數餘額，怎麼辦？我好羨慕啊！」

文章曝光後，不少網友也回應，「上次去台中，前一個人的餘額是1000多萬」、「我在銀行遇到一個大哥現金隨便領一個500萬，台灣人真的沒很窮」、「剛搬去台中的時候去銀行辦事情，隔壁櫃阿北說要領2000萬現金出來」。

但多數人則感嘆，「現在貧富差距越來越大...廣播電台上個月說現在平均月薪為6萬元，其實超多人只有領基本工資在過活」、「我餘額都4位數」、「台灣人真的很有錢啦！你看機場一堆人出國跟百貨公司滿滿的人潮」、「真好...我都餘額不足」、「台灣有錢人不會讓你知道他有錢，只有沒錢的人才會讓你知道他很有錢」、「全台灣我最窮，今天繼續上班，別人1至2個月就出國，我要工作3至5個月才能出國，QQ感覺我最窮」。