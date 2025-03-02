　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO在ATM看到一張收據，上頭餘額有340多萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣人都這麼有錢嗎？」一名女網友表示，最近意外瞄到同事帳戶有7位數存款，後來又在提款機撿到一張收據，餘額有340多萬，讓她不禁直呼，「隨便提款機人家遺漏的單子也是7位數餘額...我好羨慕啊！」文章引發討論，「上次去台中，前一個人的餘額是1000多萬」、「現在貧富差距越來越大」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》開頭便納悶直呼，「台灣人都這麼有錢嗎？」前幾天她意外瞄到同事的帳戶有7位數，隔天去超商領錢時，赫見提款機上有一張遺漏的提款收據，上面餘額顯示有340萬6743元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓原PO直呼，「隨便提款機人家遺漏的單子也是七位數餘額，怎麼辦？我好羨慕啊！」

文章曝光後，不少網友也回應，「上次去台中，前一個人的餘額是1000多萬」、「我在銀行遇到一個大哥現金隨便領一個500萬，台灣人真的沒很窮」、「剛搬去台中的時候去銀行辦事情，隔壁櫃阿北說要領2000萬現金出來」。

但多數人則感嘆，「現在貧富差距越來越大...廣播電台上個月說現在平均月薪為6萬元，其實超多人只有領基本工資在過活」、「我餘額都4位數」、「台灣人真的很有錢啦！你看機場一堆人出國跟百貨公司滿滿的人潮」、「真好...我都餘額不足」、「台灣有錢人不會讓你知道他有錢，只有沒錢的人才會讓你知道他很有錢」、「全台灣我最窮，今天繼續上班，別人1至2個月就出國，我要工作3至5個月才能出國，QQ感覺我最窮」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼
早就與澤倫斯基結孽緣！　川普提「地獄筆電」算舊帳
方大同不只是歌手！　賈靜雯淚悼：陪伴我女兒的好作者
快訊／柯文哲解除禁見！　陳佩琪、柯美蘭「首度會面」
反罷免戰略曝光！藍急推民生法案　對失控不分區最嚴「祭停權」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

絕美！彰化大片火燒雲令人屏息　攝影大師曝天然倒影關鍵

太陽花領袖被酸民笑1句「竟是病灶」！15hrs手術治好重症

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

不滿鐵道迷頻站車頭拍攝！司機員開窗「比中指」　台鐵要懲處

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年　老饕認證：都攪不散

法律人改走行銷拚出年薪700萬　政大校友許詮34歲提早退休

獨／美軍研究船離台巧遇中共軍演　專家：美方已提前掌握情報

獨／美軍研究船靠岸高雄引議　台美合作計畫曝！渦旋紊流實驗有關

把握暖陽！　大變天要來了

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

方大同抗病5年離世！享年41歲　最後發文留消瘦身影..8天後去世

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

絕美！彰化大片火燒雲令人屏息　攝影大師曝天然倒影關鍵

太陽花領袖被酸民笑1句「竟是病灶」！15hrs手術治好重症

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

不滿鐵道迷頻站車頭拍攝！司機員開窗「比中指」　台鐵要懲處

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年　老饕認證：都攪不散

法律人改走行銷拚出年薪700萬　政大校友許詮34歲提早退休

獨／美軍研究船離台巧遇中共軍演　專家：美方已提前掌握情報

獨／美軍研究船靠岸高雄引議　台美合作計畫曝！渦旋紊流實驗有關

把握暖陽！　大變天要來了

叫Uber發現司機是型男港星！「開BMW評分極高」…沈震軒認了吐心聲

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

手殘族必看！iPhone輸錯密碼「太多次」被鎖住　解救方法曝光

彰化首見！水鹿疑覓食誤闖民宅受困　撞破圍籬脫逃

「日本第一星空之鄉」春日必訪！小林市4大賞花地　櫻花隧道美炸

官方特放多賢《那些年》爆哭片段！　首挑戰演技令網驚嘆：演得很好

屏東男駕小貨車撞對向護欄2傷！疑疲勞駕駛　瞬撞第一視角曝

恩比德報銷但膝傷沒惡化？　七六人主帥：時好時壞一直在波動

「大武山下小奧運」六堆運動會登場　內埔警防詐宣導

陸2024年碳強度僅降3.4%　未達官方目標

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

生活熱門新聞

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

竹北吊車大王「1善舉」被拍　本人親回

調味罐貼「猴蕉」啥意思　內行人解答全場傻

月薪6萬！婆婆「幫找3萬工作」逼她換　網一聽理由炸鍋

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

明晚轉雨！　全台連下4天

食物冰太久她全丟！婆婆爆氣「丟光媳婦名牌衣」

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

小氣老公8年沒給家用　人妻反遭酸

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

獨／新光三越開放員工取物　範圍一次看

更多熱門

相關新聞

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉黃偉哲籲銀行合作打詐

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉黃偉哲籲銀行合作打詐

台灣詐騙猖獗，金管會25日邀集各銀行商議如何防堵詐騙集團，提出包括民眾在ATM提款、轉帳需要露出全臉（不能戴口罩、安全帽等）等防詐措施，台南市長黃偉哲表示，未來如採用此作法，對於政府打詐、追蹤詐騙集團車手應有一定幫助，呼籲銀行業與政府攜手合作，一起守護民眾財產安全。

台人好有錢？4萬公務員見詐騙案例驚呆

台人好有錢？4萬公務員見詐騙案例驚呆

40歲要退休　女過極簡生活「24歲存到300萬」

40歲要退休　女過極簡生活「24歲存到300萬」

從辦公桌風格「秒讀同事性格」

從辦公桌風格「秒讀同事性格」

辣又酸「同事狂揪吃1鍋物」　她不解：人超多

辣又酸「同事狂揪吃1鍋物」　她不解：人超多

關鍵字：

ATM收據同事存款餘額

讀者迴響

熱門新聞

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

金價大跳水　「2原因」引拋售

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩

104歲阿嬤坐輪椅遭撞飛死亡

5歲童驗出565倍K他命　竟是毒母同房狂吸

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

更多

最夯影音

更多

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面