賴清德鐵腕助理禁用三親等！綠營叫苦　沒背景民代恐更慘

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖、陳家祥／台北報導

鑑於近來連續爆發綠營民代涉入助理費案爭議，身兼民進黨主席的總統賴清德日前下令「配偶、三親等不得任公費助理」，引發黨內強烈反彈。考量到實務面的複雜狀況，此舉恐切斷政治家族接班規劃，但真正受到影響的還是非直轄市的基層民代。每月僅16萬的助理費，恐重創選區經營，尤其2026年迫在眉睫，賴鐵腕出擊或許可獲輿論好評，但對資源匱乏又沒有派系倚仗的基層民代而言，心中只有千萬難。

有綠委認為，每個地方狀況不一樣，內舉不避親，如果是合法申報、認真做事，那又何妨？現在要禁止三親等，但黨內有不少民代是一步步接班家族長輩，從助理開始實習，現在同樣都是優秀民代。

該綠委坦言，相關政策規劃立意良善、方向是正確的，也確實展現總統的決心，「但要不要做到這麼嚴？還是有一些配套或轉圜空間？應該可以再討論」。

考量國會、地方的服務方式迥異，甚至從費用支應的規定面上就完全不同，站在基層議員立場，此規定根本是因噎廢食。「這種一刀切的方式，只是逼得本來就沒資源的基層民代，要燒腦袋去籌更多錢。」有議員直言，這根本不影響那些本來就有歹念的害群之馬，想違法的就算不任用三親等還是會找洞鑽，解決問題該嚴懲、該調薪，而非限制用人條件。

特別是非直轄市地區，每月助理費僅有16萬，要兼顧法案與地方，已不只是「吃緊」可以形容，甚至法案需由議員自己處理。有地方議員就建議，或許黨中央可以想個補助方式，鼓勵年輕人回鄉服務，同時解決人才荒也達到區域均衡發展效果，「主席提出後確實有不少討論，不管正反評價或是各種配套，至少這是好的方向，總是要有人願意去談」。

對區域民代來說，「信任感」也是箇中關鍵，選戰過程常常是諜對諜，只有最親密的家人才能信賴。且離2026已經近了，助理即戰力非常重要，要找人重新經營選舉也相當困難，賴清德鐵腕出擊、嚴明黨內紀律，但對原本在偏鄉耕耘、資源匱乏又沒有派系倚仗的基層民代而言，心中只有千萬難。