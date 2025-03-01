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新北「萬金杜鵑」驚艷亮相　侯友宜：新品種展現花農匠心

▲新北「萬金杜鵑」驚艷亮相。（圖／新北市農業局提供）

▲新北「萬金杜鵑」展期至3月30日，歡迎大家至萬里、金山賞杜鵑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

繼「萬里蟹」品牌，新北跨界合作再推出「萬金杜鵑」，新北市長侯友宜今（1日）出席表示，今年活動除在萬里瑪鋉溪打造長達一公里的花卉廊道，在金山更有全臺唯一的杜鵑美術館，展期至3月30日，歡迎大家「一起出花」至萬里、金山賞杜鵑。

侯友宜強調，杜鵑美術館展出22種特殊品種的杜鵑，像是正紅色、花朵小巧可愛、花瓣像玫瑰的新品種杜鵑，是由花農柳枝芳以明朝遺留至今的「五寶綠珠杜鵑」所培育出來的特殊品種，耗時將近10年，首次亮相，此種杜鵑並無杜鵑蜜斑，令人驚奇。

▲新北「萬金杜鵑」驚艷亮相。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜與CNFlower創辦人凌宗湧一同欣賞全臺唯一的杜鵑美術館。

侯友宜表示，萬里、金山兩區年產量達六百萬株杜鵑花，居全國之冠，這幾年在市府和CNFlower創辦人凌宗湧的共同努力下，萬金杜鵑品牌榮獲10項國際大獎肯定，產量更增加兩成，吸引許多青農回鄉投入，帶動地方經濟產業發展。

由於3月14日白色情人節將至，侯友宜說，萬金杜鵑非常美麗，情人節送杜鵑花，也是傳達情意的好選項，市府也有舉辦打卡送花活動，希望喜愛杜鵑花的好朋友，記得到萬里、金山欣賞杜鵑花，讓我們「一起出花」吧！

農業局表示，萬金杜鵑金山展區於例假日安排街頭藝人音樂表演、小農市集及品牌皮雕、手作盆花、植物染等手作體驗，還有拍照打卡送限量品牌美植袋等好康。

▲新北「萬金杜鵑」驚艷亮相。（圖／新北市農業局提供）

▲2025萬金杜鵑花展首辦杜鵑景觀園藝競賽，由浪花花藝作品「門前」奪冠。

▲新北「萬金杜鵑」驚艷亮相。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜表示，今年活動在萬里瑪鋉溪打造長達1公里的花卉廊道。

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