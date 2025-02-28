遭強壓固定害窒息！9月嬰僵硬3hrs沒人理　冷血托育員照吸地

▲母親傷心指出，當時女兒在急診室搶救1小時，過程中牙齒都掉了。（資料照／家屬提供）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名9個月大的女嬰剛送某私立托嬰中心11天，被胡姓托育員在頭部蓋棉被「哄睡」，強行壓制18分鐘後置之不理，3個小時後才發現女嬰已窒息身亡，期間另名劉姓托育員見女嬰掙扎，卻未制止胡女，而林姓托育員見女嬰趴地無反應，也未理女嬰，3名托育員連同托嬰中心林姓負責人都被告上法院。刑事上，林姓負責人、林男、劉女、胡女因過失致死罪，各被判5月、6月、8月、3年徒刑。民事上，4人則要連帶賠償女嬰父親200萬。可上訴。

判決指出，9個月大的女嬰「庭庭」被托育在新北市某私立托嬰中心，由胡姓女托育員負責照顧。2022年4月12日下午1時53分，胡女為讓庭庭入睡，先用棉被蓋住「庭庭」頭部，讓她趴睡，又為了不讓「庭庭」躁動，側躺在「庭庭」身邊，將「庭庭」的頭抱在懷裡，同時用手橫放在「庭庭」頸部，又用腳橫跨在「庭庭」腿部，固定壓制她18分鐘，期間庭庭不斷揮舞手腳、試圖用腳撐起身體抵抗，但都被胡女把手腳拉回棉被，並越扣越緊，而另名劉姓女托育員見狀，也並未制止胡女，隨後胡女起身去照顧其他嬰孩，不再搭理「庭庭」。

直到下午3時49分午休結束，其他幼兒都已清醒，「庭庭」仍蒙著棉被趴著，被其他幼兒從身上來回爬過，另名幼兒將「庭庭」身上棉被拉走，「庭庭」仍僵硬不動、後腦勺頭髮全濕、腿部發紫，然而胡、劉姓照護員卻仍對「庭庭」置之不理。

胡、劉於下午4時8分開始收拾室內睡墊和棉被，竟仍留「庭庭」一人趴在棉被中，另名代班林姓男照護員稍後返回教室，也未搭理「庭庭」，胡女甚至拿出吸塵器開始圍繞著「庭庭」吸地板，還用腳趾夾起「庭庭」身下睡墊，覆蓋在「庭庭」的頭部和身軀，並將腳踩在「庭庭」的小腿肚上，胡女原應察覺「庭庭」的體溫和膚色已異常，但卻仍不理會。

直到下午4時52分許，劉女將「庭庭」轉向正面，看到「庭庭」面部發紫、四肢僵硬，才通知胡、林兩名托育員，然而3人卻不對女嬰急救，只等待其他班級人員過來替「庭庭」CPR，「庭庭」經送醫後於晚間6時不治身亡，讓「庭庭」的父母傷心欲絕，而胡、劉、林托育員和林姓負責人也被告上法院。

刑事上，法官認為胡女以不當之方式，安撫「庭庭」入睡，也未隨時查看睡眠狀態，導致「庭庭」因為遭棉被覆蓋通氣不良，二氧化碳堆積高濃度環境，造成呼吸性酸中毒死亡，疏失情節嚴重。而劉女、林男雖受胡女指示，負責共同照顧庭庭，但未盡其保護班上嬰幼兒、協助並提醒胡女不能用棉被覆蓋頭部、壓制及任令趴睡方式照顧女嬰，也有疏失，依過失致死罪，判林男、劉女、胡女各6月、8月、3年徒刑，另托嬰中心林姓負責人也判刑5月。

民事上，女嬰父親認為林姓負責人經營多家托嬰中心，林男為他兒子，一家資產豐厚，而胡、劉兩人收入穩定，也有相當積蓄，共向4人求償1488萬8801元。法官審酌林姓負責人名下有不動產、投資，但前年申報所得居然只有7千餘元，另3人名下無財產等情，判3人連帶賠償2百萬。可上訴。