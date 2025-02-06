228草地音樂會《世界上光的光》高美館登場　林宗興獻唱經典組曲

▲高雄春天藝術節系列活動，228草地音樂會將登場。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄春天藝術節將迎來第一個重點活動，今年228草地音樂會以《世界上光的光》為名，盼透過音樂讓光乘載愛與和平傳遞至全世界，節目將於28日晚上7點在高雄美術館草坡登場，8日起，高雄市22個藝文點可免費索票，一人限2張，索完為止。

1945年，第二次世界大戰的戰火結束至今已80年，因前人負重鋪路經歷那辛苦的年代、奠定了堅固基礎的現代臺灣，幸福的這一代較難感受戰爭的恐懼。今年《以世界上光的光》為名的二二八紀念草地音樂會，將獻上《英雄》、《白鴿》、《全世界最亮的光》、《島嶼天光》等多首歌曲，願世界的戰火都能夠消弭。

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▲▼歌手以莉．高露、林宗興將獻唱多首經典國台語經典組曲。（圖／高雄市文化局提供）

今年活動集結歌手以莉．高露、林宗興、高雄室內合唱團和由楊智欽指揮的高雄市交響樂團，現場演出十多首與愛和台灣有關的曲目。以莉．高露將演唱《補破網》、《雨夜花》、《四季謠》、《野百合也有春天》，林宗興演唱《燒肉粽》、《杯底不可飼金魚》、《想起昔當時》、《叫阮的名》等多首耳熟能詳的國台語組曲。

醫生詩人曾貴海去年8月辭世，節目也特別安排曾貴海醫師曾留下的文字《冬花夜開》，感念曾醫師作為醫生、詩人，也參與台灣的民主運動、環境保護、文化改革，念茲在茲都是台灣，他將自己奉獻給台灣，也在寒冬黑夜裏為大家鞏固夢想與希望。

▲由楊智欽指揮的高雄市交響樂團。（圖／高雄市文化局提供）

今年適逢台灣音樂大師蕭泰然逝世10周年，他留給這世界無數的音樂創作資產，這次音樂會且以描述台灣人民溫良純樸性格的《來自福爾摩沙的天使》作為對一代音樂偉人的緬懷感念，從溫暖旋律中不但能聽見台灣，更對身為台灣土地上的一份子，感念在這片土地上所收穫的一切。

《世界上光的光》228紀念草地音樂會預計於28日晚上7點於高美館草坡正式演出，8日起提供民眾於22個藝文場館免費索票，一人可索取2張，包括：高雄市文化中心至善廳、大東文化藝術中心、高雄市立歷史博物館、高雄市社教館、高雄市立美術館、內惟藝術中心、高雄市電影館、高雄市音樂館、駁二藝術特區、岡山文化中心、紅毛港文化園區售票口、打狗英國領事館文化園區售票處、鳳儀書院售票處、旗山車站-糖鐵故事館、高雄市立圖書館總館及部分圖書分館(三民分館、寶珠分館、左新分館、高雄文學館、楠仔坑分館、曹公分館、美濃分館)等「服務台」索取。

演出順序 曲目 1 音樂百年組曲：登山列車/望春風/阮若打開心內的門窗 2 如果明天就是下一生 3 冬花夜開 4 燒肉粽/杯底不可飼金魚 5 補破網/雨夜花/四季謠 6 丟丟銅仔/青春嶺/寶島曼波/內山姑娘要出嫁 --中場-- 7 來自福爾摩沙的天使 8 美麗島 9 野百合也有春天 10 想起昔當時/叫阮的名 11 伊是咱的寶貝 12 家常飯菜 13 英雄/白鴿/全世界最亮的光 14 島嶼天光

▲節目全長約115分鐘，含中場休息20分鐘。（圖／ETtoday製）