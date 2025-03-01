暨大祭200萬獎金！大學博覽會香港名校也來搶人　學生曝選校關鍵

▲大學博覽會今天登場，國內外大學祭出高額獎學金搶優秀學生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學暨技職校院多元入學博覽會今（1日）起台北、高雄2地同步登場。為了爭取優秀學生，國內外大學祭出高額獎學金，暨南大學最高200萬元，香港教育大學與理工大學提供約台幣100萬，但門檻都不低。吳姓學生認為，興趣是優先考量，獎學金是其次；另有家長考量香港各大學科系在國際排名較佳，會優先考慮將孩子送到香港唸書。

大學學測成績日前揭曉，各大學招生季也隨之展開。2025大學暨技職校院多元入學博覽會，今起一連兩天在台北、高雄同步舉行。儘管政府對私立大專校院學雜費每學年減免3.5萬元政策上路，但少子化導致生源減少，為了搶優秀學生，參展單位紛紛祭出優渥獎學金來爭取吸引學生就讀。

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國內大學部分，暨南大學最高獎學金達200萬元，但條件必須是高中在校成績排名前5%、選填志願時以暨大為第一志願序，且學測要4科滿級分。校長武東星表示，200萬獎學金推出至今尚未找到有緣人，期盼找到優秀學生。

▲大學博覽會今天登場，國內外大學祭出高額獎學金搶優秀學生。（圖／記者許敏溶攝）

此外，淡江大學每年挑選成績優異且分發入學以淡江為私校第一志願學生，一次頒發20萬元獎學金。東海大學對於學測或分科測驗學生，其成績有任何4科達到頂標者，提供10萬獎學金。

除了國內公私立大學祭出高額獎學金爭取人才，港澳等多所大學也來台設攤，鎖定台灣優秀學子。香港教育大學提供非本地生育才獎學金，根據申請成績給予獎學金，最高一年可拿到約95萬元台幣的獎學金；香港理工大學對於「學測英文頂標、4科綜合成績達前15%」學生，錄取後同樣約可享受約100萬台幣的獎學金。

面對國內外大學高額獎學金，學生看法不同。目標鎖定二類組的薇閣中學吳姓學生，今年學測拿到4科、51級分的高分，數A更拿到14級分，今天和同學一起蒐集各校系簡介。他說，目標是清大電機或機械系，不會考量獎學金，因為興趣比獎學金重要。

就讀和平高中的呂姓學生則說，鎖定商業類群，雖然目前私校有3.5萬的學雜費補助，但會優先選擇公立大學，因為畢業後履歷比較好看。但陪同女兒到現場的家長表示，香港各大學科系在國際排名較佳，會優先考慮將孩子送到香港唸書。