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買50嵐意外發現「老粉才知的隱藏優惠」　網驚喜：以為要加錢

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝） 

▲50嵐受到許多人喜歡。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最近50嵐的「重焙烏龍拿鐵」大爆紅，還有門市半小時就用光14罐鮮奶。電商老闆「486先生」陳延昶日前就發文透露，他被重焙烏龍拿鐵燒到後，也跑去買，結果這才意外發現，原來50嵐的珍珠可以免費加！貼文曝光後，引起網友討論。

486先生在臉書上分享「486冷知識」，他透露自己平時其實很少喝手搖飲料，但近日因為被重焙烏龍拿鐵給燒到，所以也買來試試看。他嘗鮮過後，覺得濃度很不錯，而且加珍珠更好喝，與此同時，他也發現了50嵐的「隱藏優惠」。

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486先生本來以為加珍珠要加錢，沒想到店員卻告訴他，除了純茶類，其他飲料都可以免費加珍珠、波霸、椰果，而且混搭也可以，有人和他一樣現在才知道嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在才知道」、「不說還真不知道」、「現在才知道+1」、「以為要加錢呢」、「不知道，剛剛知道（也很少喝飲料的）」、「我也是現在才知道50嵐加珍珠不用錢」、「真假？+珍珠不用錢？還真不知道耶」。

不過也有網友表示，「沒錯！ 還可點混珠，波霸、小珍珠一次滿足」、「以前就知道」、「50嵐加料不加價的，超划算」。另也有網友說，「紅茶鮮奶不加糖也很讚喔」、「綠茶拿鐵也不錯喝喔」、「老實說被騙了，根本不好喝」、「以前就會喝他的烏龍拿鐵+波霸，因為喜歡烏龍茶香」。

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