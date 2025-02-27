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好市多新品「大容量保溫袋」只要229元！全場一看笑翻：黃埔包2.0

▲▼ 。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

▲新上架的保溫袋。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）除了平時價格優惠，不時還會有特定商品祭出爆殺促銷，吸引許多人去挖寶，有網友表示，最近在好市多看到一款新產品，深綠色的「保溫保冷購物袋」，價格只要229元，不僅容量大，還可以調整大小，照片曝光網友們笑翻，「還以為是黃埔包」。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，介紹好市多2025最新款保冷袋，顏色是「很耐看的深綠色」，側邊還可以扣起來調整大小，容量非常大。

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保溫袋顏色是深綠色，外觀設計簡約實用。袋子的正面印有「Costco Wholesale」的紅色和藍色標誌，頂部配有雙提把，防漏設計，可折疊，方便攜帶，外層側邊可放輕巧小物，適用購物，旅遊，價格229元。

照片曝光，不少人大笑直呼「根本就是黃埔包」、「當兵嗎？當郵差嗎？」「到好市多當兵囉」、「乍看以為哪間新的外送服務」、「分不清楚是要採買還是要回軍營了」、「入伍當兵忠誠袋，要入營區了」、「會不會有人問我今天有沒有掛號信」、「好市多黃埔包，你各位收假了」。

之前好市多也曾推出一款「麻布保溫袋」，一上架就引發會員暴動，一組有2款不同大小保冷保溫袋（60公升、45公升），以及收納式購物袋（20公升），且可水洗，價格為699元。

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