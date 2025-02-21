一年只賣一次！好市多「精品咖啡豆」上架　內行掃貨曝不輸星巴克

▲一年只賣一次，好市多Peet's咖啡豆近日又上架。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美式賣場好市多不時推出限定商品，時常引起網友討論。過去受到矚目、一年只賣一檔的精品咖啡「PEET'S MAJOR DICKASON'S咖啡豆」如今又再次上架，而且價格調降，從過去一包699元降到639元，讓不少會員「好康逗相報」紛紛手刀掃貨。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員21日分享新品情報，先前備受歡迎的「PEET'S MAJOR DICKASON'S咖啡豆」近日再次上架，而且今年價格稍微調降，一年一賣，「有在追這款咖啡豆的朋友，可以去賣場買了。」

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根據Peet's咖啡豆包裝標示，原產地來自美國，成分是阿拉比卡咖啡豆，烘焙程度為深烘焙。先前就有內行網友透露，「應該很少人知道Peet算是星巴克的創始人之一」、「Peet是星巴克的師傅」、「加州有名的連鎖咖啡，口味不輸星巴克！」

原來，根據官網介紹，創辦人皮特（Alfred Peet）1966年在美國加州開設咖啡店。1971年，星巴克的3位創辦人向皮特學習烘豆技術，並開始進行相應的培訓，隨後皮特也成為星巴克的咖啡豆供應商。

如今好市多再次上架，許多網友也紛紛留言，「昨天看到已買4包！」、「深焙的豆子適合拿鐵」、「喜歡美式濃郁風味者推薦」、「內湖店有，下午剛買」、「這款不酸，適合做美式或是拿鐵」、「美國星巴克的對手」、「為什麼要在我買了兩包星巴克的咖啡豆後才出現這個...」掀起熱議。