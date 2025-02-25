好市多防水愛迪達「2千塊有找」他讚爆！一票卻搖頭：要小心

▲有會員愛在好市多服飾區挖寶。（示意圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人喜歡到好市多（Costco）挖寶，就有會員最近發現賣場上架一雙知名品牌的戶外運動鞋，有防水機能卻不到2千元就能入手，整個相當滿意，引發討論。不過就有網友提醒，買之前還是要評估，「買這雙鞋，記得要加厚鞋墊」、「會滑，特別是一堆大樓地面鋪磁磚石英磚滑到不行，走路一定要小心。」

「買了！Adidas Gore-Tex。」原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他趁這期好市多的促銷活動，把愛迪達一雙全黑的Gore-Tex戶外運動鞋帶回家了，打算做為退休後、方便遊山玩水的鞋子，「雖然外表醜醜的，但是還蠻好穿。」

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值得注意的是，他事後特地在網上搜尋價格，意外發現大陸拍賣網站上的價格還比較貴，「同樣型號，天X賣RMB479（約2155新台幣）」，自己只花了1899元，不到兩千塊就帶回家，被價差驚呆。貼文讓許多會員紛紛心動，「請問好穿嗎？」、「蠻好看的。」

不過，留言處就有過來人提醒，「透氣性沒那麼好，容易流汗的要避開」、「這一款其實穿起來不舒適，之前試穿過就沒買了」、「鞋帶束緊時，強烈掐著腳踝上方左右側，不舒服」、「才去試穿、沒買，偏硬、楦頭小」、「腳板較寬的兒子喊穿著會不適」、「先前就是買了Adidas TERREX GORE-TEX運動鞋，長時間走路，第一次得了足底筋膜炎，要買這雙鞋，記得要加厚鞋墊。」

還有內行人指出，「是越野鞋款，防水沒問題，但是在都市使用還是會滑，特別是一堆大樓地面鋪磁磚石英磚滑到不行，走路一定要小心」、「越野跑鞋底超滑的，城市路或石頭路請小心」、「好市多這款中底是EVA稍微硬，建議還是都試穿看自己喜歡哪一種。PS. adidas 打折很多啦，只要價格覺得ok自己又喜歡就買吧！」