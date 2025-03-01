勸賴清德大罷免「要理智」？　陳水扁貼曹興誠合照：勇者無懼

▲陳水扁秀出與曹興誠合照。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免烽火四起，中選會27日公布第一階段審查結果，有19位藍委及新竹市長高虹安一階過關；脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》日前找來前總統陳水扁談大罷免。藍委王鴻薇指出，節目中「學長」陳水扁雖然字句不提總統賴清德，但是勸賴清德要冷靜，冤冤相報何時了。對於王鴻薇一番解讀，陳水扁今（1日）則貼出與罷免行動指標領銜人曹興誠合照，並寫下註解「勇者無懼」。而對於大罷免態度，陳水扁過年期間就已經寫下「罷免救台灣」五字直接表態。

王鴻薇昨稱，陳水扁在節目中提到，「天下之大不能獨佔，是應該要分享的」「他們（指立法權）也是要監督你，要制衡你，要反對你啊！這都是很正常的。」最後舉例現在立院的國是會議，就是當時連戰跟他提議，他也從善如流消彌對立，「政治是高度妥協的藝術」，要抽離感情的因素理智思考，這些政治都後座力，更是冤冤相報何時了。

王鴻薇也說，陳水扁這樣苦口婆心、肺腑的言論，事實上就是說出了大罷免時期，賴清德面臨的困境，一個不願妥協、不願面對監督的執政黨，甚至製造政治對立，做著世界唯一史無前例的報復性運動，讓支持者陷入輸不起的氛圍之中，更是讓國家長期處於對立與仇恨，恐怕人民將永無寧日。

對於王鴻薇一番解讀，陳水扁今則是貼出一張與罷免行動指標領銜人曹興誠的合照，兩人曾合提「黑熊勇士歌」由曹興誠作詞、陳水扁敬書，陳水扁此次貼出兩人合照，並在註解寫下「勇者無懼」四字。而對於大罷免態度，陳水扁過年期間就已經寫下「罷免救台灣」五字直接表態。