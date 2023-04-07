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Skype不敵LINE？　網曝「1功能」超讚：國外超多人用

▲微軟於iOS和Mac的Skype應用程式中推出一些新功能，可支援訊息草稿、書籤等。（圖／路透）

▲Skype其實在國外使用率極高。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現代通訊軟體發達，不少人會使用Line、Skype等App與親朋好友聊天。不過，一名網友發現，台灣人愈來愈少人用Skype，好奇「為什麼不敵LINE？」貼文一出許多網友大酸他「沒國際觀」，表示「國外超多人用」，且其中1功能被大讚相當方便。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示Skype明明也是早期的即時通訊軟體之一，但發現「台灣現在也很少人在用了」，大家都在用LINE，好奇詢問網友Skype為何後來「不敵LINE」？

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貼文一出引來網友論戰，部份網友認同原PO，「台灣普遍是用line」、「Line夠接地氣，所以逐漸在生活上普及。Skype跟What's app則沒有深耕的企圖，所以只是工具」、「Skype算商務軟體」、「太慢手機化了，而且方向搞錯」、「Skype軟體越塞越多東西…變龐大」。

也有不少人指出Skype的超強功用，「Skype打銀行客服很好用啊，因為手機打不了0800。」「打0800很好用」、「在國外還能（用Skype）打客服（指0800），真的是感動得想流淚。」、「LINE只是台灣的使用者多而已，國際上的市佔率不高...且skype能撥打電話一般國際上使用者比較常用於工作」、「Skype在國外還是很多人在用的唷！反倒是line只有台灣最熱門」、「其實Line是台灣慣人用而已，外國人不太用。所以不是Skype不敵Line喔」。

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