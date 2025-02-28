律師好奇小便斗隔板真正用途？他曝擋不住視線　網友幫解答

▲男廁小便斗擋板的功能眾說紛紜。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

男生廁所的小便斗之間通常沒有隔間，僅會設置隔板，如果人多的話，不免有些尷尬。對此，律師王至德近日就發文詢問，「廁所小便斗中間的隔板，通常都擋不住旁邊的人看你小弟弟的視線」，真實功能到底為何，詢問Chatgpt後，得到的答案也讓他摸不著頭緒。

王至德在臉書粉專《法老王 - 王至德律師》發文詢問不知道男士們有沒有發現很奇怪的事，就是廁所小便斗的隔板通常都擋不住旁人看你小弟弟的視線，「如果擋不住的話，那這個隔板的用意到底是什麼？」。

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王至德還提到，Chatgpt給的答案是防潑濺，但他認為，大部分的間距除非使用者整個轉過來，不然根本不可能噴到，「是說有人沒事會尿到一半轉過來嗎？」。對此，有網友表示，「其實我大概研究了一下，這跟身高比較有關聯，身高在一定高度下是看不到隔壁的鳥，但高於某個高度就會看得到，然後每間廁所隔板設計高度都不同，所以實際上還是要挑最左或最右」。

另外，還有網友表示，「我的肚子已擋住別人看我鳥鳥的空間！所以有隔板就是擋好擋滿！整個把小便斗包覆起來」、「只是降低心理隔閡，沒了那個擋板就會覺得小便斗怎麼那麼近！沒了擋板大家寧願排隊空出距離」、「非禮勿視，防君子不防愛比較的人」、「是防止轉向潑濺的」。

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