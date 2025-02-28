「護理師空缺率」創10年新高！　引爆醫療崩壞骨牌效應

▲急診壅塞已成日常，但隨著護理師人力缺口擴大，醫療現場更加險峻，也讓急診醫學會罕見發出求救訊號。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

急診醫學會2月22日罕見發文求救，表示急診壅塞「已達前所未有嚴重」，震撼社會，衛福部25日緊急開會，提出要求醫院增加病床解方，遭批「畫錯重點」，多位專家指出，急診爆滿不是病床不足，而是護理師人力荒，2023年疫後爆護理師離職潮，離職率12.61%、空缺率9.05%，創近10年新高，「沒人力只能關病床！」

中華民國護理師護士公會全國聯合會監事長高靖秋表示，「護理人力不足，醫院床開不出來，急診病人住不進去，只能塞在急診，這種狀況不管是對病人、對護理師，是全盤皆輸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高靖秋分析，至2024年底護理執業人數為19萬3984人。2014~2020每年淨增加約5000人，但疫情過後，2022-2023年每年淨增加僅2,500人，2024年雖略增加至3,852人，但仍無法滿足需求。

依據衛福部2023年《台灣護理人力供需分析與政策整備》，以台灣的醫學中心為例，將病床數、三班護病比、休假計算之後，需配置1萬1895名護理師，而2023年現有人力為8064人，因此還缺3831人。

然這次急診醫學會公開發出求救文，衛福部竟未找護理師團體溝通，多位醫療界人士告訴CTWANT記者，未來恐怕會導致手術限時、縮減，醫療崩潰的骨牌效應才剛開始。

農曆春節期間，全台平均每天急診就診約3.7萬人次，比去年同期的2.7萬人多出1萬人，直接導致各大醫院急診室「塞爆」。一名不願具名的急診醫師PO文表示，「急診塞到爆炸，病患坐在輪椅上，連個可以放鉛板屏蔽的地方都沒有，病患就在急診走廊照了一張胸部X光，還真的是頭一遭」。

該名醫師嘆道，疫情後熱情燃燒殆盡，醫療體系卻未獲得足夠的支援與補強，導致大批護理師離開，他表示「你們繼續無感，下次躺在地上急救插管的，不是你的家屬就是你自己」。

▲疫情期間醫護齊心守護民眾健康，但熱情消磨殆盡後，卻發現醫療環境仍不理想，導致大批醫護紛紛離職。（示意圖／非當事人／黃耀徵攝）

其實急診長期都有壅塞的問題，但今年最大的不同就是護理人力大量流失，根據衛福部資料，2023年疫情後護理師離職率為12.61%、空缺率9.05%，雙雙創下近10年新高，2024年12月至2025年1月，短短2個月內，就有705名護理人員離職。護理人力不足，導致醫院只能關閉病床，因此導致急診患者無法轉入一般病床，因而造成嚴重壅塞。

敏盛醫院急診醫學科主任楊大緯表示，「我們醫院急診的待床時間大約3天，據我所知，最辛苦的林口長庚急診至少要等一周才有病床！」童綜合醫院急診部主任魏智偉也說，「現在急診就跟菜市場一樣人擠人，許多家屬都明白我們的困境，但也有部分民眾會不滿，會不停逼問護理師『為什麼還不能轉病房』。」

魏智偉說，有一次他看到一位已經排到病床的患者，因為護理師需要交接、清潔病床，所以請患者等待，但患者卻一直不停追問「為什麼還不能去病床」。「大家要知道，一位護理師同時要負責很多名患者，每一次回答都會中斷她照顧其他患者，最後這位護理師爆炸了，直接回那位患者『你再逼問我，我就去拿離職單了！』」

「護理人員淨增加人數下降，且『避重就輕』，不願投入急重症科別，除了從醫院轉至診所、長照機構，也有不少人轉行去當房屋、保險仲介。」高靖秋說，2024年護理師醫院執業人數佔63%，診所佔16.9%，長照及診所執業人數佔比逐年增加，醫院執業人數佔比減少。

護理師離職潮恐釀醫療崩壞，因為所有的醫療行為要運作，都得靠護理師啟動。沒有護理師、病房只能關床、甚至不能動手術。一名不願具名的外科醫師透露，「沒有護理師，不僅不能排手術，而且手術時間也要嚴加控制，萬一讓護理師沒辦法準時下班，醫師還會被懲罰。」

部分醫院為了留住現有的護理師祭出規定，若是耽誤護理師下班，醫師就會被記點，累計一定的點數就會被處罰，例如可能會被取消手術。「這對外科醫師來說非常嚴重，也可能進而導致醫師出走。」這位醫師憂心地說，護理荒的連鎖效應，才正要開始。

延伸閱讀

▸ 急診瘋爆2／全球護理荒！美國月薪破10萬搶人 「台灣這家醫院」引進菲籍護佐

▸ 「菸」關難解1／加熱菸審查進度延宕兩年 國健署審查機制究竟哪裡卡關？

▸ 原始連結