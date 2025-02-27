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英國女參加戀愛實境秀　沒找到真愛但找到了失散的親姊姊

一名曾在2021年參加戀愛實境節目《初次約會》的女性近日宣布，她雖然沒有靠節目找到攜手一生的真愛，但卻意外找回了她失散多年的親生姊姊。（圖／翻攝Tiktok／katiekumarr）
▲一名曾在2021年參加戀愛實境節目《初次約會》的女性近日宣布，她雖然沒有靠節目找到攜手一生的真愛，但卻意外找回了她失散多年的親生姊姊。（圖／翻攝Tiktok／katiekumarr）

圖文／CTWANT

英國戀愛實境節目《初次約會》（First Dates），是英國公有電視台「第四頻道」（Channel 4）從2013年推出至今，歷經12年仍經久不衰的長壽節目。一名曾在2021年參加這檔節目的女性近日宣布，她雖然沒有靠節目找到攜手一生的真愛，但卻意外找回了她失散多年的親生姊姊。

據英國《鏡報》報導，《初次約會》的參加者凱蒂‧庫馬爾（Katie Kumar）近日在她的Tiktok頻道上發布了一支影片，向所有網友分享她找回妹妹的奇特經歷。

凱蒂指出，她曾在2021年參加了青少年版的《初次約會》，用意是為了分享自己被收養的故事，表達她對現在擁有的「家庭與生活」的感激之情，也希望透過參加節目，提高人們的收養行為的認識。凱蒂還指出，因為動機與節目宗旨不太相符，她其實沒有指望過自己會通過節目申請。

凱蒂進一步解釋，她從出生後就與自己的親生兄弟姊妹分離，一直在多個寄養家庭間輾轉，期間曾與自己的親生父母「有過一些聯繫」，但在3歲時在一戶寄養家庭找到歸宿、被這家人正式收養。而她也就此與親生兄弟姊妹斷了聯繫。

凱蒂不知道的是，比她大幾歲的姊姊露易絲（Louise）也被另一戶家庭收養了。儘管她們2個記得彼此，但是都不知道該怎麼聯繫上對方。

然而當凱蒂在電視上露面，露易絲看著似曾相識的面孔，鼓起勇氣用臉書向對方發送了一條訊息，「嘿，親愛的，我知道這有些冒昧，但如果我不問出下面這個問題的話，我永遠不會原諒自己……」

。（圖／翻攝Tiktok／katiekumarr）
▲露易絲看著似曾相識的面孔，鼓起勇氣用臉書向對方發送訊息。（圖／翻攝Tiktok／katiekumarr）

後來，凱蒂與露易絲交換了更多的個人訊息，比如2人同樣來自英國伯明罕、記憶中都有個白人母親與阿富汗父親、最後忐忑的交換了親生母親的名字，終於確認了她們是彼此失散的親生姊妹。

凱蒂表示，當她們重新連繫上後，彼此的相處毫不費力，2人有著相近的興趣，如今也相處的彷彿從來不曾在成長中分離。

當凱蒂的故事在網上目光，許多網友紛紛獻上祝福，「你來這個節目尋找愛情，卻找回了更有力量的愛，我為妳們姊妹感到高興」、「真是奇蹟般的故事，真為你們感到高興」、「太不可思議了，我要把這個寫進我的論文！」、「讓你們分離是英國收養系統的錯！真高興你們終於找到了彼此。」還有一名有類似經驗的網友表示，「幾年前，我在Tiktok的化妝教學影片上發現了自己的兄弟。我現在相信，宇宙會完美的校正這些錯誤。」

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