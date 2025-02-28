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7貓遭虐殺棄屍「頭破肋骨斷」運將：只有棄養　家裡還有16隻

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨天（27日）清晨，民眾在光環路一段發現，有7隻有品種的貓屍散落在路中，疑似遭到虐待棄屍。警方循線調查，鎖定住在新北市中和的男子，今天（28）下午將其拘提到案，但男子辯稱「只有棄養」並沒有虐殺。另警方在其住處發現16隻貓，其中有未施打晶片及他人寄養，警方一併帶回釐清。

▲謝男涉嫌虐殺、棄養貓，遭到警方帶回偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

▲謝男涉嫌虐殺、棄養貓，遭到警方帶回偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，從事計程車司機的67歲謝姓男子，與妻子、女兒同住在新北中和，因非常喜歡養寵物，在家中飼養多隻品種貓及烏龜，並提供友人寄養3隻品種貓。但近期疑似無法負擔飼養支出，就將7隻品種貓隨意棄置於板橋光環路一段一帶。

▲謝男涉嫌虐殺、棄養貓，遭到警方帶回偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

▲動保處人員將未施打晶片的貓帶回釐清。（圖／記者陸運陞攝）

昨天（27日）清晨有民眾發現，謝男所棄養的貓慘死路中，立即向警方報案，警方循線追查，將謝男拘提到案；謝男供稱，因最近計程車生意不佳，收入銳減導致負擔不起貓糧、貓砂等支出，只好棄養幾隻貓來減輕負擔，絕對沒有虐待殺害的情況。警方對此說法持保留態度，正持續偵辦中。

儘管謝辯稱只是棄養，但新北市動物保護防疫處長楊淑方先前表示，動保處獲報後帶回貓咪屍體，5隻品種貓分別是2隻美國短毛貓、1隻英國短毛貓、1隻金吉拉、1隻加菲貓，另2隻貓咪是米克斯，均未結紮、節育，且獸醫師解剖發現，有貓咪頭蓋骨破裂、肋骨斷裂，有重大外力致死可能，人為虐死可能性高。

▲謝男涉嫌虐殺、棄養貓，遭到警方帶回偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

▲謝男所飼養的貓，其中不乏未滿週歲的幼貓。（圖／記者陸運陞攝）

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