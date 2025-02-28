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祖克柏政治立場轉彎　Meta開除20名洩密員工

▲▼臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Meta最近因執行長祖克柏政治立場轉向美國總統川普而面臨壓力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社舊金山27日綜合外電報導

社群媒體巨擘Meta今天表示，已開除20名向媒體洩密的員工。Meta最近因執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）政治立場轉向美國總統川普而面臨壓力。

法新社報導，Meta發言人表示，「我們會在員工到職時說明，也不時提醒，洩露內部資訊違反我們的政策，無論內容是什麼」，證實了美國科技網站The Verge率先報導的消息。

Meta又說：「我們最近展開調查，結果約有20名員工因向公司外部人員分享機密資訊而遭到開除，我們預期還會有更多人遭解僱。」

「我們嚴正看待此事，會繼續在發現洩密情事時採取行動。」

在Meta宣布開除20人之前，媒體發布一系列與祖克柏和員工開會有關的報導。

根據The Verge率先披露的報導，祖克柏在一場會議中跟員工說，他未來不再會提供資訊，因為「我們試圖保持真正開放，結果我說的每件事都外洩了，感覺很糟」。

他也警告員工接下來一年要「鎖緊螺絲」，並說Meta將成為白宮富有成效的合作夥伴。

自川普去年11月贏得選舉以來，科技業領袖大致迎合川普立場，而祖克柏自川普重返白宮以來，向這位共和黨人靠攏的態度尤其明顯。

Meta針對川普鼓動支持者攻擊國會大廈一事，於2021年1月封鎖川普的臉書（Facebook）帳號後，川普在去年夏天威脅將讓祖克柏在獄中度過餘生。之後，祖克柏多次向川普示好。

為了與入主白宮的新共和黨領導階層拉近距離，身為Meta執行長兼創辦人的祖克柏多次與川普共進晚餐，還向川普的就職基金捐款、放寬內容審核政策，並結束臉書的美國事實查核計畫。

祖克柏的長年政治事務主管也遭撤換，改由共和黨中堅分子凱普蘭（Joel Kaplan）接任，並在美國大選後任命川普盟友懷特（Dana White）成為董事會新成員。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）

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