傳在陸裁員15%　賓士認：整合削減業務

▲賓士傳出在大陸裁員。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）傳出計劃在中國大陸裁員15%，涉及其金融與銷售部門。對此，賓士表示，面對充滿挑戰的市場環境，一直積極進行業務調整，整合或削減將不可避免地涉及部分員工的工作安排。

根據外媒報導，賓士在大陸的裁員先前就已經展開，包含不再與部分固定期限員工續約，但裁員的步伐在2月明顯加快。

對於裁員的傳聞，賓士表示，面對充滿挑戰的市場環境及汽車行業的轉型機遇，他們一直在積極進行業務調整，相關調整包括了優化、精簡業務流程及相應的組織結構，業務的整合或削減將不可避免地涉及部分員工的工作安排。

賓士強調，將嚴格遵守相關法律法規，秉承坦誠協商、友好負責任的態度，為相關員工提供盡可能合情合理合法的跟進方案。

此外，賓士還說，將更加深入地應用新的數字化技術賦能業務運營，提升運營效率，精簡業務流程；同時也將根據業務需求，調整崗位設置並與員工一起學習掌握新技能，並整合或削減冗余重復的崗位。

事實上，賓士總部上周才宣佈進一步削減成本的計劃。賓士在財報電話會議上提到，預計到2027年將生產成本降低10%，將據此調整全球產能佈局，關閉低效工廠、提升現有工廠利用率、優化供應鏈。

電話會議中還提及全球裁員，但未透露確切人數。外媒在報導中指出，賓士全球裁員的人數可能高達2萬人。