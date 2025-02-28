228連假「小三通」擠爆！首日5370人創高峰　400多人等船位

▲為期3天的228連續假期「小三通」湧人潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為期3天的228連續假期開始，金門「小三通」水頭通關大樓陸續湧現人潮，金門開往廈門預售高達3570人，五通往金門也有1700人，創2月來最高峰。旅客扶老攜幼穿梭來去，出現春節後新一波的疏運高峰，小三通船班班班客滿，現場就有400多人候補船位，將通關碼頭擠爆。

228連續假期的第一天，在金門海運交通疏運，很多金門民眾考量農曆新年到大陸旅遊人擠人的擁擠狀況，都選擇利用228連續3天假期，攜家帶眷赴對岸廈門旅遊。小三通的海運疏運，水頭碼頭一早更湧現人潮400多人補位，上午客船班班客滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據金門縣車船管理處的統計資料，3天的228連假，從2月28日由金門開往廈門預售就有3570人，五通往金門就有1700人，創2月來最高峰，光網路預訂的人數就有5327人不含石井航線，由廈門開往金門的船班目前都已經訂位客滿，顯示不少民眾都是趁著這一波的假期，規劃3天或4天的短期行程。

金門縣港務處考量連假旅客爆量，也事先採取因應準備，上午先行協調移民署金門國境事務隊、海巡署金門岸巡隊、金門港警中隊、海關離島派出課、浯江輪渡有限公司等單位，提前進行旅客通關查驗作業，昇恆昌水頭免稅店也配合提早營業，加快人潮疏運速度。如旅客暴增將也與廈門港口局協調加班船疏運,如遇霧鎖也會啟動疏運計畫。