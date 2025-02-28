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吃到飽餐廳「暴食比目魚」竟被轟出去　韓男槓上店員吵翻了

▲▼壽司。（圖／CFP）

▲客人在吃到飽壽司餐廳「暴食」比目魚，與店員發生口角。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

南韓發生爭議事件，一名20多歲男子造訪「壽司吃到飽」餐廳，卻因為頻頻拿取比目魚餐點，遭到店員冷嘲熱諷，甚至直接下逐客令，讓他感到相當氣憤，雙方也因此爆發激烈口角。

《法新社》報導，男子獨自一人前往用餐，大量拿取自己喜愛的比目魚壽司，卻被店員告知「能不能體諒一下，稍微節制一些，少拿一點呢？」由於對方語氣還算有禮貌，他也答應了。

不過，男子之後二訪、三訪，遇上同一位店員時，對方的態度卻180度大轉變，語氣不滿地說「又來了？是打算全部吃光嗎？」甚至當場出聲制止，「不是說過了，要少拿一點嗎？」不僅把盤子收走，還只給他3貫比目魚壽司，「吃完了這些就回去吧！」

男子感到相當氣憤，於是跟店員爭執了起來，儘管店長隨後出面道歉，但他下次上門用餐時，仍被同一名店員冷言冷語地嫌棄，「又來了」。

男子猜想，店員之所以會有這種反應，可能是覺得製作壽司、不斷補菜很麻煩，但也質疑「這種服務態度，真的合理嗎？」

這起事件也登上南韓JTBC電視台節目「事件班長」，一些網友認為，店家既然主打吃到飽，就不應該「怕人吃」，而要接受客人的食量及餐點選擇，「這種店家不值得再訪。」但也有人認為，在吃到飽餐廳「過量夾取某一種餐點，確實不太有禮貌」，其他人則建議，「應該對特定餐點設定數量限制。」

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