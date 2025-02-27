去完日本被盯上！她跟羅蘭視訊「確定是本人」卻遭騙　新手法曝光

▲原PO受到「假羅蘭」的訊息。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「請砲小力一點，我知道自己錯了。」一名女網友發文透露，她在1月的時候，前去日本看有著「日本第一男公關」封號的羅蘭（Roland），之後回台，就被自稱是「羅蘭」的人私訊，由於對方能說出消費細節，所以她就沒有多想，直到後來被要求支付租車費用1萬5000元，她才驚覺可能受騙。貼文曝光後，引起網友關注。

女網友在臉書社團「爆料公社二社」上發文表示，她在1月時前去日本，看有著「日本第一男公關」封號的羅蘭。回台後，就被自稱是羅蘭的人私訊她的IG，並要跟她交換LINE。由於聊天過程中，對方清楚知道她當天前去俱樂部消費的細節，所以她並沒有多想。

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之後，假「羅蘭」說要到台灣找原PO，只是「他的公司說為了要我保障他的人身安全，要我匯款3萬」。原PO匯款後，對方公司又傳訊息，要她支付10%的租車費用，換算成新台幣是1萬5000元，而到這個時候，她才意識到自己可能被詐騙了。

原PO透露，「這段期間有視訊通話，確定是他本人沒錯，可是對方有講話嘴形卻沒有聲音。」她透露自己已經報案，而她之所以會發文，也只是想提醒大家網路交友務必小心，如果被要求匯款、買點數卡等等，都是詐騙，「請砲小力一點，我知道自己錯了。」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他不缺錢的」、「勇敢說出來讓後面的人有警惕不再被詐騙」、「你願意發出來警惕大家，很勇敢」、「現在AI很厲害的」。也有網友納悶，「能提供你的消費明細，會不會是內部人員本身就在從事詐騙」、「只是對方怎麼知道你的消費?？怎麼知道你有去日本看」。另還有網友回應，「原來你是公開在自己臉書，難怪詐騙會知道」。

原PO後來也在留言處補充，「第一時間不疑有他的原因，就是他知道我當天去俱樂部跟哪位接洽，還知道那個男公關跟我說中文，他要求匯款的原因也說得冠冕堂皇的，才相信他，或許他是真的，或許他是假的，可是我先匯款就是我的愚昧」。