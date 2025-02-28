蛇年到卻仍「汙名纏身」　玉山國家公園分享與蛇和平共處撇步

▲玉山塔塔加地區較常見的菊池氏龜殼花。（圖／玉山國家公園提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年是農曆蛇年，但蛇類長久以來在東西方社會文化中都背負許多汙名，也常在影視作品或神話故事中被冠上負面形象，因此大眾每每聞蛇色變，甚至欲除之而後快；玉山國家公園管理處解釋，蛇類其實是生態系中至關重要的組成，也能幫助人類降低農損或鼠疫發生的機會，希望國人都能正確看待野生動物。

玉管處表示，園區較常見的蛇類，以海拔高至低分別有菊池氏龜殼花、標蛇、臺灣赤煉蛇、駒井氏鈍頭蛇，以及百步蛇；而蛇類屬變溫動物，在氣溫低的冬天會降低活動量，因此在夏秋較容易觀察蛇類：如在夏季的塔塔加地區，常能觀察到步道旁有菊池氏龜殼花在石頭上做日光浴，傍晚時分的林道底層也常見正在橫越道路的標蛇，其暗土黃色身軀在光線照耀下，會閃爍美麗的彩虹色。

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▲玉山塔塔加地區常見的標蛇。

玉管處說明，蛇的共通點就是「很怕人」，通常在人們發現牠的同時，就往樹叢或石縫逃竄；若是生性怕蛇的民眾，在下列狀況中發現蛇類時有幾點建議做法：1.戶外活動時，只要儘量走在規劃好的步道或較無雜枝落葉的路面上，保持距離就能相安無事，蛇不會主動攻擊，不過部分蛇類如百步蛇，因其保護色佳以及不易受驚動而迴避人類的習性，有被踩踏而進行攻擊的風險；2.在室內/家中發現蛇類誤闖時，先冷靜查詢所在縣市負責捕蜂捉蛇業務的機關，尋求專業協助，讓蛇類重返大自然。

▲美麗的臺灣赤煉蛇。

3.若不幸被蛇類咬傷，須保持冷靜、記住蛇的特徵，並脫掉戒指、手鐲、手錶等物品，避免患部腫脹後卡住；接著使用彈性繃帶包紮患部，鬆緊度以能夠插入一根手指頭為原則，以減少毒液經淋巴回流、避免產生患肢缺血症狀，同時將患肢儘可能保持低於心臟的位置，切記不得冰敷，否則會使循環變差、組織大量壞死，最後儘速送醫，接受必要的治療。