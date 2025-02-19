台經院景氣中心預測蛇年「北冷南熱」　建議進軍東南亞市場

▲「2025經濟情勢與產業展望」研討會今(19)日於台中市政府集會堂開講。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「2025經濟情勢與產業展望」研討會今(19)日於台中市政府集會堂開講，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德預測2025年台灣整體經濟情勢將走向百花齊放，但仍應注意分散風險，特別是對歐美的投資需謹慎，建議可進軍東南亞、南亞市場，確保企業競爭力。

孫明德指出，明年美國總統川普將迎來「期中選舉」，對於其就職後高談闊論的各項發言，可說是說的多做的少，「吠得很大聲，但沒咬下去」，關稅增加將導致美國本土物價上升，將不利於明年的期中選舉。

總結2025全球經濟，孫明德斷言「北冷南熱」，東南亞成為製造業的外移首選，原有的勞力密集產業則外移至南亞及非洲，這些國家經濟成長快速，基礎建設大興土木、快速發展；全球政經風險日益加劇，包括中美貿易戰升級，美國對於台海、南北韓、中東政局的介入與影響，過去40年是全球貿易化最盛的時期，受川普開第一槍的影響，未來極有可能「各國自掃門前雪」，全球貿易開倒車、四分五裂。

今天活動由台中市工商發展投資策進會攜手大台中中小企業協會及台中市創新創業協會共同主辦，特邀台經院景氣預測中心主任孫明德主講，超過550位產業先進共襄盛舉，掌握經濟趨勢。

工策會總幹事黃于珊表示，「春江水暖鴨先知」，工策會已連續四年邀孫明德開講，去年孫明德預測台灣景氣將迎來春暖花開，產業也迎接春雁到來，然面對美國大選後，地緣政治風險日漸加劇，產業急需掌握全球經濟脈動和未來趨勢，透過孫明德具豐富產業經驗，將複雜的總體經濟學及各國政經局勢淺顯易懂地解說，幫助大家掌握未來。

今日研討會報名參與熱烈，超過550人與會，當中包括台中市金手獎得獎廠商協進會現任理事長郭元瑾及多位榮譽理事長，以及多位工業區、公協會理事長到場聽講，展現台中產業界強大企圖與活力。孫明德認為，2025年台灣整體經濟情勢將走向百花齊放，但仍應注意分散風險，特別是對歐美的投資需謹慎，建議可進軍東南亞、南亞市場，確保企業競爭力。