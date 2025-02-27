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關稅戰陰影籠罩　台廠透過跨境B2B電商平台尋找新市場

▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,碼頭,基隆港,商港,貨輪,進口,出口,貿易順差,逆差,海運,航運股。（圖／記者李毓康攝）

▲關稅戰恐影響全球貿易格局。（圖／記者李毓康攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮之後，關稅戰陰影籠罩，各國企業「挫咧等」。有台廠已經積極透過「跨境貿易B2B電子商務平台」尋找美國以外的新市場，同時重整供應鏈，以求分散風險。

除了針對中國大陸、加拿大與墨西哥的關稅，川普還揚言將對其他國家課徵「對等關稅」（reciprocal tariffs）。分析認為，此舉可能導致對印度等新興市場經濟體的關稅全面升高，打亂全球貿易格局。

在面臨外貿不確定之際，有台廠正試圖透過跨境B2B電商平台尋找新市場。阿里巴巴國際站資深業務協理陳慧君指出，台灣商家可以透過平台接觸到全球買家；儘管貿易政策的變化隨時可能發生，但是商家能用數據找到需求市場、分散風險，持續增長業績，同時依然立足於台灣。

主力商品為糖果機的廣協有限公司，就是受到關稅潛在影響的企業之一。廣協有限公司業務經理曾卿豪表示，該公司主要市場是美國，針對關稅問題，他們從兩、三年前就開始布局越南市場及完善當地供應鏈。

曾卿豪提到，廣協在越南並非盲目布局，而是通過阿里巴巴的後台數據，了解越南市場上的熱門產品類別，以提高商品成功率及快速流通，並滿足客戶需求。

不過，曾卿豪也坦言，由於目前美國與越南之間的關稅問題尚不明朗，所以大家對於下一步都持觀望態度當中，同時，這些觀望也會降低他們與美國市場客戶談單的速度與狀況。

▲▼廣協有限公司業務經理曾卿豪（左起）、阿里巴巴國際站資深業務協理陳慧君、大琬國際股份有限公司副總經理楊逸伶。（圖／記者陳冠宇攝）

▲廣協有限公司業務經理曾卿豪（左起）、阿里巴巴國際站資深業務協理陳慧君、大琬國際股份有限公司副總經理楊逸伶。（圖／記者陳冠宇攝）

電子線束加工廠大琬國際股份有限公司副總經理楊逸伶也提及對關稅問題的憂慮。她指出，許多大廠可以選擇在美國設廠來因應，但中小企業不太可能這麼做，因此後者目前多面臨兩種狀況，一是客戶趁川普還沒出手（關稅）前「狂下單」，並要求盡快出貨；另一種則是放慢交易的步調。

楊逸伶指出，透過跨境B2B電商平台的好處，在於客戶不止在台灣、大陸，也遍及越南、馬來西亞、日本、韓國甚至美國，且賣家也是買家，台廠可以善用線上的供應鏈去進行布局，例如在當地採購與當地給客戶。

楊逸伶提到，現在台廠可以提前做供應商的產品與價格測試，如果線上可以做起來的話，「未來他想要封哪裡就讓他封吧，我們就直接跟他正面對決」。

據了解，跨境B2B電商平台是媒合全球買家與賣家，包含貿易代理商、批發商、製造商及中小企業等，配對雙方業務需求之際，也提供數位化行銷、交易、金融及供應鏈服務。其中，阿里巴巴國際站是該類型的重要平台之一。

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