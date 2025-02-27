竹東驚現「3公尺深天坑」！3秒吞掉整輛休旅車　恐怖畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣竹北市先前才發生「天坑吞特斯拉」意外，不料今（27日）下午2時許，竹東鎮長春路三段也傳出嚴重的地面坍塌事件，位於一處社區前的廣場突然陷落，出現一個深達3公尺的天坑，導致一輛停放在停車格內的白色轎車和一棵路樹一同掉入坑中，畫面相當駭人。

根據監視器畫面，事發時一輛白色休旅車停在車格內，不料一旁的花圃卻突然陷落，也導致休旅車一同掉入坑中，短短3秒的時間休旅車就消失在畫面中，取而代之的是一旁深不見底的龐大坑洞。

對此，竹東鎮鎮長郭遠彰和新竹縣政府工務處長戴志君表示，該地塌陷主要是因為建商違法占用國有財產署的土地，並在其上架設鋼樑和鋪設瀝青作為停車場使用，由於鋼樑年久失修，最終導致結構損壞和地面塌陷。事件發生後，相關單位已迅速趕往現場進行勘查和處理。

▲新竹竹東出現離譜天坑。（圖／翻攝自記者爆料網）

郭遠彰強調，鎮公所將全力追究建商的責任，並已經在現場設置護欄，以確保公共安全，未來該處沙坑溪地區也將優先考慮排水用途，不再允許作為停車場使用。他還表示，雖然之前有民眾反映路面出現裂痕，但公所並未收到相關訊息，現在將全力解決問題。

工務處長戴志君則補充，國有財產署需善盡管理責任，對於違法加建的部分進行詳實管理，若有損及沙坑溪構造物的情況，竹東鎮公所也將依規修復，並提報相關經費以施作防護性護欄。

竹東鎮公所強調，未來將加強對公共設施和國有土地的安全檢查，確保不再發生類似的坍塌事故。同時，公所也將密切監控當地的排水系統和地質狀況，防範潛在風險。