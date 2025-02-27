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冰存第666天火化！五億高中生明告別式　民俗專家解密曝原因

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，賴母為幫愛兒伸冤，一直將遺體冰存未下葬，直至刑民事官司陸續有了結果，才決定明天（28日）舉行公祭，並將遺體火化。而明天剛好是賴小弟遺體冰存的第666天，民俗專家說，今年恰巧是蛇年，屬於12生肖中第「6」個生肖，加上第666天共有4個數字「6」，4乘以6得到24，也符合1年有24節氣，賴家選擇在明天火化，象徵事件圓滿落幕。

▲▼ 。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙指出，賴家選在第666天舉辦公祭，象徵事件圓滿落幕。（圖／廖大乙提供）

民俗專家廖大乙表示，這名往生者第666天要火化，又遇到今年是蛇年，蛇在12生肖中排在第6位，加上選在第666天火化，如此一來就有4個數字6，而4乘以6得到24，剛好是24節氣，象徵功德圓滿，往生者回歸自然、回歸本位。

本案發生在2023年5月4日，剛滿18歲的賴小弟與代書助理夏朝源同性結婚，但婚後僅1個多小時就墜樓身亡，當時台中地檢署進行解剖釐清死因後，就將賴小弟遺體發還家屬，並於同年6月間將夏男的殺人罪部分以不起訴處分。但賴母認為疑有他殺嫌疑，聲請再議，由台中高分檢發回續查，賴母也因此將兒子的遺體繼續冰存，以利後續調查。

▲▼ 。（圖／資料照／記者許權毅攝）

▲賴小弟靈位有不少民眾放上供品。（圖／資料照／記者許權毅攝）

雖殺人罪嫌部分仍在調查，但檢方一開始也針對假結婚部分，依偽造文書罪嫌起訴夏男，案經法院判決，一審將夏判刑1年6月，二審維持一審見解，駁回夏男上訴，偽造文書罪部分判決確定，夏男也於今年2月3日入監執行，夏男在前往台中地檢署報到時，還在媒體鏡頭前比了「YA」手勢。

▲▼ 。（圖／資料照／記者許權毅攝）

▲夏男在前往台中地檢署報到時，在媒體鏡頭前比了「YA」手勢。（圖／資料照／記者許權毅攝）

經了解，去年底賴小弟的遺體已經完成第二次相驗，其結果相關單位仍然保密，但隨著夏男的入獄，賴家人認為案件已告一段落，繼續辛苦賴小弟意義有限，決定讓賴小弟入土為安，訂於明天為賴小弟舉行告別式。

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