被控冒名辦補助「警親自上門助報案」　他道完謝驚見存款全沒了

記者黃翊婷／綜合報導

現今詐騙手法多變，台北市一名網友表示，日前接到假社會人員的通知，說他被冒用身分辦理低收入戶補助，甚至有假警察親自上門幫忙完成報案程序，他一度相當感激，沒想到回過神來，驚見自己銀行帳戶裡的存款全被提領一空，這才發現被騙了。

▲網友遭假的社會局人員、警察騙走所有存款。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀表板26日公布一起案例，住在台北市的一名網友表示，日前突然接到一名「社會局人員」打來的電話，說有人冒用他的身分辦理低收入戶補助，他當下立刻否認，對方就說要幫忙報警，並將電話轉接給另一名「警察」。

網友接著說道，雙方談過之後，對方說親自來找他，並要求準備好銀行的存摺和提款卡，當時他腦袋一片空白，「低收入戶、報案」等詞彙像是催眠一樣，讓他失去判斷能力，直到對方聲稱已經完成報案程序，並親手將存摺、提款卡歸還，讓他感激涕零。

後來，網友與家人通電話時提到此事，家人警覺不對勁並提醒，他回頭去檢查帳戶裡的存款，驚見存款早就被提領一空，這才發現被騙了，因此，他決定將個人的經驗分享出來，提醒大家「不要輕信任何未經查證的電話」、「不隨意提供個人金融資訊」，否則看似普通的一通電話，可能就會讓人付出難以挽回的沉痛代價。