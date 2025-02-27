美少將罕見現身「漢光演習」急刪換照　陸國防部警告美方與台獨

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我國防部長顧立雄視導漢光演習圖上兵推，身旁座位出現美國印太司令部聯五少將的名牌，相當罕見。對此，大陸國防部發言人吳謙今（27）日也指出，「我們也警告美方一些人，也想在台灣問題上面偷雞，偷雞不成，蝕的可不只是一把米。」

吳謙指出，兩岸同胞都是中國人，我們願意以最大的誠意，盡最大的努力來爭取和平統一的前景。但是我們絕不承諾放棄使用武力，針對的是台獨分裂勢力和外部干涉。

吳謙也強調，「只要有人搞台獨，就必然遭到人民解放軍出其不意的迎頭痛擊，我們也警告美方一些人，想在台灣問題上面偷雞，偷雞不成，蝕的可不只是一把米。」

另外，有記者問，大陸方面可能使用間諜氣球與座標相機，以便於攻台？對此，吳謙則說，「關於具體戰略，我在這裡不做評論。」

國防部長顧立雄21日主持「漢光41號演習」高階幹部圖上兵棋推演，《軍聞社》發佈新聞照片，被媒體辨識出美軍印太指揮部派員出席。

事件發生後，《軍聞社》22日緊急裁切原始新聞照片重新上傳。我軍事發言人回應國軍與友盟國家維持常態訓練交流，藉汲取實戰經驗，提升國軍整體戰力，有關執行細節沒有評論。