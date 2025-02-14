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美艦穿越台海　陸國防部：激發中國人民統一決心意志

▲▼大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／翻攝自大陸國防部網）

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／翻攝自大陸國防部網）

記者陳冠宇／綜合報導

兩艘美國軍艦日前穿越台海，大陸國防部今（14）日表示，這只會一次次激發中國人民實現完全統一的決心意志，並稱將持續加強練兵備戰，堅定開展反分裂、反干涉鬥爭。

美軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和探路者級（Pathfinder-class）測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch），10至12日從北往南穿越台灣海峽，是川普就任後首次。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發言人柯默（Matthew Comer）說，這次航行「這次航行穿越台灣海峽，是條不屬於任何沿海國家領海的航道。在這條航道當中，所有國家都享有航行與飛越公海的自由，以及與這些自由相關的其他國際法允許的海上活動」。

大陸國防部新聞發言人張曉剛14日下午於例行記者會上稱，「台灣是中國的台灣，美軍的任何軍事挑釁都改變不了這一事實」。

他續稱，「相反，只能一次次在國際社會面前暴露美方一貫的虛偽雙標，只能一次次激發中國人民捍衛國家主權、實現祖國完全統一的決心意志」。

張曉剛指，「中國人民解放軍將持續加強練兵備戰，堅定開展反分裂、反干涉鬥爭，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

共軍東部戰區發言人李熹12日曾表示，該戰區組織海空兵力對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。他批評，「美方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

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