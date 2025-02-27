洗錢通緝犯拒檢狂奔200m！路人神勇拉住他　助警壓制逮捕歸案

▲桃園警方昨晚在桃園區正康一街盤查林姓騎士，林男假意配合卻突然拔腿狂奔，警民合力制伏到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警昨（26）日晚間在桃園區正康一街附近巡邏時，見一輛機車違規上前示意停車受檢，林姓騎士假意配合攔查，見員警查出是洗錢案通緝犯身分時竟拔腿狂奔，員警呼叫線上警力支援，雙方追逐200公尺後，熱心民眾見僅一名員警壓制，立即上前協助壓制極力掙扎林男，支援警力隨後趕來制服，全案依洗錢防治通緝犯押解歸案。

▲桃園警方昨晚盤查林姓騎士，林男突然拔腿狂奔，警民合力制伏到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福派警員廖柏鈞昨晚9時許巡邏時，在正康一街盤查28歲林姓騎士，林男假意配合盤查，見員警核對身分時發現涉嫌洗錢防治法案件遭桃園地檢署發布通緝，林男見通緝身分曝光後突然拔腿狂奔，員警立即呼叫線上警力支援，並在後尾隨追查。

▲桃園警方昨晚盤查林姓騎士，林男拔腿狂奔後被警民合力制伏，員警將其押解歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

雙方追逐近2百公尺，員警在大華九街將林男攔下，因為林男劇烈反抗不願就範，附近一名熱心男子見僅一名員警奮力與林男扭打，立即上前幫忙壓制，員警得以抽空以無線電通知線上警力到場，最終支援警力趕抵將林男制伏，再將林男帶回派出所偵訊，全案依洗錢防制法押解歸案。