聯結車邊開邊喝水出事了！直撞路燈+號誌箱　「折甘蔗」畫面曝

▲一輛聯結車今天凌晨行經桃園市新屋區中山西路時，突然失控撞擊分隔島上路燈與號誌箱，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市涂姓男子今（27）日凌晨駕駛聯結車行經新屋區中山西路、東興路口處時，突然失控撞及分隔島上的路燈與號誌箱，整個聯結車頭扭曲卡在路中，楊梅警方據報到場處理，所幸涂姓男子僅受擦挫傷無生命危險，但整個擋風玻璃嚴重毀損，所幸並未傷及路人或其他車輛，涂姓男子酒測值為零，肇事原因初判疑似為喝水導致分神肇禍，實際肇事原因仍待調查釐清。

▲涂姓男子駕駛聯結車今天凌晨行經桃園市新屋區中山西路時失控撞擊分隔島路燈與號誌箱，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，今天凌晨3時39分許接獲報案，39歲的涂姓男子駕駛聯結車行經新屋區中山西路一段、東興路一段口處時，突然失控往左偏移撞擊分隔島路燈，又擦撞路邊號誌廂，整個聯結車頭擋風玻璃碎裂毀損，現場一片狼藉。

▲一輛聯結車今天凌晨行經新屋區中山西路時失控撞擊分隔島路燈與號誌箱，駕駛疑似喝水分神釀禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場時，涂姓男子僅受擦挫傷，所幸並未波及其他車輛與路人，警方為涂姓男子酒測，酒測值為零，警方初步調查，涂姓男子聲稱疑似為喝水分神導致車輛偏移釀禍，至於真正肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲一輛聯結車今天凌晨行經桃園市新屋區中山西路時失控撞擊分隔島路燈與號誌箱，車頭擋風玻璃毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）