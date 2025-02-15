　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離婚前怨沒性生活示愛女同事　他「被已讀不回」獲判免賠

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）被指控在婚姻關係存續期間，傳訊息對女同事示愛，甚至討論性生活話題，因而被前妻一狀告上法院。然而，由於阿哲傳給女同事的示愛訊息都沒有獲得答覆，現有證據也無法證明兩人有不正當交往關係，桃園地院法官日前審理之後，裁定駁回前妻的告訴。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲前妻控訴阿哲還沒離婚，就傳訊息對女同事示愛。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

前妻在判決書中主張，2022年7月至8月間她與阿哲尚未離婚，阿哲卻透過LINE向女同事訴苦，女同事在言語間肯定阿哲對家庭的付出，兩人甚至還討論到夫妻已有一段時間沒有性生活等話題，隨後阿哲向女同事大膽示愛，兩人以文字互訴愛意，顯然已經逾越一般朋友的界線，侵害到她的配偶權，因而決定對阿哲提告求償10萬元。

阿哲則辯稱，雖然他在對話中大膽示愛，但女同事並沒有答覆，兩人只是普通的同事關係。

桃園地院法官認為，該對話紀錄只能證明阿哲曾傳送「之前就有感覺吧，只是我沒有確定是不是喜歡妳，我就覺得每次跟妳一起做事很開心，心情很好」、「說真的，那天打說我對妳有點感覺、喜歡妳，我自己也有嚇到」等訊息表達好感，尚不足以證明兩人有任何具體的親密行為或其他不正當往來，最終沒有採信前妻的說詞，並裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
情侶護理師氣爆跪地CPR！醫院頒10萬禮券
他豪擲6.4億買殯儀館第一排　改建停車場爽賺現金兼養地
23歲女樓管畢業才1年遇氣爆慘死　靜宜大學師生哀痛
謝祖武失智母長照「驚人費用曝」！律師嘆：很多家庭扛不起
誤開進地下道叫拖吊！遭豬隊友二次傷害　高速溜滑梯畫面曝
2人當場砸死驚悚視角曝！聽氣爆聲來不及逃
因應川普國防預算提高至GDP 3％　藍委：要8000億才能達

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士停車禮讓行人「漏看1人仍挨罰」　結局逆轉

遇氣爆跪地CPR！醫院頒10萬禮券　表揚情侶檔英雄護理師

新光三越澄清「氣爆先安撫VIP、20分鐘後才疏散員工」是誤會

車卡地下道洞口叫拖吊！遭豬隊友二次傷害　高速溜滑梯畫面曝

釀4死38傷！氣爆第3天新光三越人員急拆門口大紅燈籠

23歲女樓管畢業才1年遇氣爆慘死　母校靜宜大學師生哀痛

快訊／台3線嚴重車禍！1700萬麥拉倫失控衝民宅「整輛撞爛」

離婚前怨沒性生活示愛女同事　他「被已讀不回」獲判免賠

10年資深樓管莫名被炸死！老父哀痛不解：一下子說沒了就沒了

澳門7口遭砸驚悚視角畫面曝！聽氣爆聲來不及逃　2人當場砸死

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

騎士停車禮讓行人「漏看1人仍挨罰」　結局逆轉

遇氣爆跪地CPR！醫院頒10萬禮券　表揚情侶檔英雄護理師

新光三越澄清「氣爆先安撫VIP、20分鐘後才疏散員工」是誤會

車卡地下道洞口叫拖吊！遭豬隊友二次傷害　高速溜滑梯畫面曝

釀4死38傷！氣爆第3天新光三越人員急拆門口大紅燈籠

23歲女樓管畢業才1年遇氣爆慘死　母校靜宜大學師生哀痛

快訊／台3線嚴重車禍！1700萬麥拉倫失控衝民宅「整輛撞爛」

離婚前怨沒性生活示愛女同事　他「被已讀不回」獲判免賠

10年資深樓管莫名被炸死！老父哀痛不解：一下子說沒了就沒了

澳門7口遭砸驚悚視角畫面曝！聽氣爆聲來不及逃　2人當場砸死

想快點瘦必知5種「刮油食物」　取代高熱量飲食輕鬆減下10kg

騎士停車禮讓行人「漏看1人仍挨罰」　結局逆轉

交往後曝月薪！頂大工程師男友突冷掉　提分「不適合」她錯愕

遇氣爆跪地CPR！醫院頒10萬禮券　表揚情侶檔英雄護理師

新光三越澄清「氣爆先安撫VIP、20分鐘後才疏散員工」是誤會

「出租女友」不只是賣身！　她揭恩客1共通點太心碎：錢不是重點

遊日注意！日本短暫回溫「2／18再度急凍」　陷極度寒冷

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

進口汽車也中招！川普計劃4月2日加徵關稅　因「迷信」選了這天

用吃保養「攝護腺」　醫推「3多3少飲食法」

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

社會熱門新聞

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

即／北市單車騎士路口遭砂石車輾過　當場死亡

女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

即／豐原系統櫃工廠大火！警消灌救中

新光三越氣爆！鄰居阿嬤為一事破封鎖線求償

52歲乘客高鐵上無呼吸心跳！男大生救回他

女直播主連2天氣爆現場賣產品兼講進度

新光三越氣爆　300多名員工「帶薪休假」

新光三越讓23歲女樓管監工？　前員工揭實情

澳門7口遭砸　熱心哥載2歲女童送醫

網友曝新光三越本部長往事：初心不變

即／台3線嚴重車禍！麥拉倫失控衝民宅「整輛撞爛」

更多熱門

相關新聞

男大生2度纏綿13歲女友　籃球場當摩鐵還拍片

男大生2度纏綿13歲女友　籃球場當摩鐵還拍片

桃園市陳姓男大生於2022年間在網路交友軟體上認識未滿14歲少女，兩人透過網戀成為男女朋友關係，交往期間男大生先後在籃球場旁長椅上、汽車旅館兩度發生親密關係，甚至還拍攝性愛影片，少女家人驚覺後報警提告；桃園地院審理時，被告坦承犯行，並賠償30萬元獲得少女與家長原諒，法官審結依對未滿14歲之女子為性交罪，2罪分別判處有期徒刑1年7月、1年9月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並參加法治教育課程2場次，還可上訴。

桃勤產總要求解散長榮工會　市府:3月底前須召開會議否則依法解散

桃勤產總要求解散長榮工會　市府:3月底前須召開會議否則依法解散

妻控夫外遇　拿摩鐵帳單提告卻輸了

妻控夫外遇　拿摩鐵帳單提告卻輸了

男灌6瓶啤酒騎車被逮　弄壞腳鐐+戒護椅

男灌6瓶啤酒騎車被逮　弄壞腳鐐+戒護椅

猥褻少女傳訊「我小拇指壞壞」　狼師賠錢獲緩刑

猥褻少女傳訊「我小拇指壞壞」　狼師賠錢獲緩刑

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

好市多「運動大牌後背包」特價了　千元有找

蕾菈APT馬尼拉奪冠嗨喊：Team Taiwan

即／北市單車騎士路口遭砂石車輾過　當場死亡

又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

正妹氣象主播「包超緊」　網分心：地圖被遮住了

更多

最夯影音

更多

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面