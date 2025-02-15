離婚前怨沒性生活示愛女同事　他「被已讀不回」獲判免賠

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）被指控在婚姻關係存續期間，傳訊息對女同事示愛，甚至討論性生活話題，因而被前妻一狀告上法院。然而，由於阿哲傳給女同事的示愛訊息都沒有獲得答覆，現有證據也無法證明兩人有不正當交往關係，桃園地院法官日前審理之後，裁定駁回前妻的告訴。

▲前妻控訴阿哲還沒離婚，就傳訊息對女同事示愛。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

前妻在判決書中主張，2022年7月至8月間她與阿哲尚未離婚，阿哲卻透過LINE向女同事訴苦，女同事在言語間肯定阿哲對家庭的付出，兩人甚至還討論到夫妻已有一段時間沒有性生活等話題，隨後阿哲向女同事大膽示愛，兩人以文字互訴愛意，顯然已經逾越一般朋友的界線，侵害到她的配偶權，因而決定對阿哲提告求償10萬元。

阿哲則辯稱，雖然他在對話中大膽示愛，但女同事並沒有答覆，兩人只是普通的同事關係。

桃園地院法官認為，該對話紀錄只能證明阿哲曾傳送「之前就有感覺吧，只是我沒有確定是不是喜歡妳，我就覺得每次跟妳一起做事很開心，心情很好」、「說真的，那天打說我對妳有點感覺、喜歡妳，我自己也有嚇到」等訊息表達好感，尚不足以證明兩人有任何具體的親密行為或其他不正當往來，最終沒有採信前妻的說詞，並裁定駁回告訴，全案仍可上訴。