3度硬上少女害懷孕！惡狼裝無辜　DNA打臉：他99%是孩子的爸

▲桃園市楊姓男子於2022年間佯稱幫少女介紹工作為由，卻趁機三度硬上性侵得逞，還害少女懷孕。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子於2022年認識未滿18歲少女，同年7月、8月間佯稱幫少女介紹工作為由，在租屋處三度硬上性侵得逞，還導致少女懷孕，少女媽媽察覺後報警提告；桃園地院審理時，楊男否認犯行，辯護人辯稱都是少女單一說詞不足採信，法官根據少女懷孕採集DNA確認胚胎之親生父親鑑定為被告之機率為99%，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，共三罪，各處有期徒刑3年10月。應執行有期徒刑5年4月，全案仍可上訴。

檢警調查，23歲楊姓男子與少女為朋友關係，於2022年7月間，在新北市某處，不顧少女出言阻止，強行壓住其手部後，硬上性侵得逞；同年8月20日前後，在桃園市租屋處，不顧少女以言詞表示拒絕發生性行為，且有以肢體抗拒下，楊男仍強行硬上性侵得逞；同年9月間某日，在桃園市租屋處，再次不顧少女以言詞表達拒絕發生性行為，且有以肢體抗拒下，楊男強行硬上性侵得逞。後因少女發現懷孕，由少女母親陪同做引產手術，並報警提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告矢口否認犯行，辯稱：3次性行為均未強迫少女，沒有違反其意願，也不知道少女年紀等語。辯護律師辯護指稱，少女與被告相處期間除本案三次遭指控強制性交行為外，有發生其他合意性行為，若少女本案3次性行為均係遭被告強制性交，少女為何會還與被告發生合意性交，另依少女說詞，少女離家後仍能與家人聯繫，少女本案3次均係遭被告強制性交，為何均未向家人求助，且少女控事後均表示不記得，此種情形異於常情，僅少女單一指述，無法對被告為不利認定等語。

法官根據少女案發後懷孕於2023年10月間就少女所懷胚胎採證進行DNA鑑定，該胚胎之親生父親鑑定為被告之機率為99%等情；少女之母則證稱，發現女兒懷孕後，有問少女她有願意跟別人發生性行為？女兒說沒有，她說是被強迫的，但細節我不清楚，女兒情緒狀況很不好，心裡面很受挫等語。

法官調查，少女與被告之對話內容，少女曾向被告表示「這件事鬧到法院去你怎麼辦，你會被抓去關、你也要賠錢」，被告回覆「行吧，我現在有心要跟妳處理」，「真的要這樣，我晚上安排一下，明天飛出去或做桶子」等語，足證被告應確實知悉其前曾因對少女違反其意願之強制性交行為，可能罹有刑責，方會在少女質問時，向少女表示可能要飛機逃離或坐桶子逃亡至國外。

法官針對辯護人辯稱「如少女係遭被告強制性交，為何不積極向外尋求幫助，反而堅持與被告繼續同居」等辯詞，少女則證稱：所以會離家與被告一起住，是因被告說有工作可以介紹我，說是物流公司，本來就離開家一陣子，被告說可以提供我工作機會我就去了等語。

法官審酌，被告與少女間認識未久，案發時明知少女未成年，性觀念未臻健全成熟，被告為一己之私慾，不顧少女明示拒絕、並以身體推拒之下，強行對其為本案3次強制性交行為，導致少女於16歲之際即已懷孕，所為不僅恐造成少女心理上難以抹滅之陰影，亦已影響被害人身心發展，影響其往後人生進程。衡酌被告犯後仍飾詞否認犯行之態度，考量被告迄今未與少女達成和解或調解，亦未賠償其所受損害，再衡量被告曾因對未成年人性交案件經法院判處罪刑，猶不知悔改再犯本案。

法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，共三罪，各處有期徒刑3年10月。應執行有期徒刑5年4月，本案仍可上訴。

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(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。