名校出身！男豪宅「殺弟挖眼」血腥手法曝光　警懷疑他吞下肚





▲26歲死者約瑟夫（紅圈處）遭31歲哥哥殺害。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐澤西州普林斯頓22日深夜發生殺害親人的血腥命案，31歲哥哥馬修（Matthew Hertgen）涉嫌在自家豪宅攻擊26歲親弟弟約瑟夫，持刀、高爾夫球桿施暴奪命，甚至把弟弟眼球挖出來。然而案發現場遺留帶血的刀叉與盤子，這也讓警方懷疑，馬修把弟弟的眼球吃下肚。

紐約郵報報導，這起命案發生在22日深夜11時15分左右，馬修殺害弟弟約瑟夫（Joseph Hertgen）之後自行報案，稱在普林斯頓附近的高檔公寓大樓內有一具屍體且現場發生火災。當員警抵達現場時，約瑟夫早已血淋淋陳屍屋內，家中寵物貓也被燒死，立即認定馬修就是嫌疑人。

▲馬修早在數月前就發布一篇文，提及「血從他眼睛裡滲出」、「刀在磨」等字句 。（圖／翻攝自NJ Prosecutors office）

另有消息人士指出，馬修早在數月前就在臉書發布一篇令人不寒而慄的文，提及「血從他眼睛裡滲出」、「刀在磨」等字句。這起命案凶殘程度震驚許多人，高階員警透露，嫌犯馬修來自看似完美的中產階級家庭，沒人能預料到會發生這種事。如今馬修被控觸犯謀殺罪等罪行，一旦罪名成立，將面臨終身監禁。

▲馬修（右）與約瑟夫（左）家境富裕，高中時期都是足球健將。（圖／翻攝自臉書）

事實上，馬修與約瑟夫高中時期都是足球健將，後來馬修去念衛斯理大學，而約瑟夫從密西根大學畢業後擔任分析師。已知他們一家家境富裕，父親在高科技公司WiLine Networks擔任總裁兼財務長，年收入介於2500萬美元至1億美元之間。

此案曝光之後，馬修高中足球教練馬洪（Joseph Mahon）受訪時提到，馬修朋友很多、工作認真，也有踢球，並沒有出現任何異常跡象，這一切太過震驚，至今難以置信。