國中會考B到大學學測A前標　基隆高中李翔恩寫下逆襲故事

▲國立基隆高中李翔恩（右1）、林立宏（右2）、蔡竣丞（左1）在學測中表現優異。（圖／國立基隆高中提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

大學學科能力測驗成績於昨（25日）揭曉，基隆高中數學實驗班的李翔恩同學，展現令人矚目的進步。三年前，他在國中會考數學成績獲得B，但憑藉不懈的努力與堅持，他在這次大學學測數A取得前標的優異表現。不僅如此，他還在2023年GMEC數學菁英賽選拔賽中榮獲銀牌，並在校內繁星推薦中維持1%的頂尖名次。

基隆高中李翔恩同學來自七堵區，雖然國中時期數學成績並不突出，但透過校內的拔尖課程與師長的悉心指導，他逐漸培養出穩健的學習能力。他的成功並非一蹴而就，而是來自於對學習的堅持與對目標的清晰規劃。李翔恩表示，「國中到高中這幾年間，受新冠疫情影響深刻，讓我對藥學領域產生濃厚興趣，希望能透過專業學習，成為一名能幫助他人的人。」

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李翔恩會選擇生醫學群，主要是受到生物及自然探究實作課程的啟發。在以欣老師深入淺出的課程實作引導下，他對第三學群有了更深入的理解，並確立了未來的志向。李翔恩進一步分享，「老師的引導讓我不僅學會課本知識，也能將其應用到實際問題中，這讓我更加確信未來的學習方向。」

數理實驗班的林立宏同學在學測中也表現出色，他在國文、英文、數學A和自然四科中獲得49級分，而在國文、英文、數學B和社會四科中更是取得54級分，其中數學B更是滿級分。另外，蔡竣丞同學在國中時英語成績僅為B級，但在國立基隆高中三年的沉浸式雙語教育下，他通過不懈努力，逐步提升自己的英語能力，最終在學測中達到英文前標的水平。

蔡竣丞同學分享他英語大幅進步的秘訣，他特別感謝學校提供的雙外師課程，這讓他在全英語的環境中學習。課程包括每周兩小時的專題對話、中午與外師共進午餐的英語交流，以及彈性學習時間中外師入班的三小時教學，這些都讓他在日常生活中自然而然地提升了口語能力。他還主動選修外師教授的聲影魔方課程，這進一步提升他的語言能力。

在高二時，蔡竣丞挑戰多益測驗（TOEIC），並首次應試就取得645分的成績，這顯示了他的學習成果。他的進步不僅得益於外部環境的支持，更來自於他的學習方法。蔡竣丞通過常春藤題本訓練答題技巧，累積了7000個單字量，並掌握高頻字和艱難單字。他認為，與外師的頻繁對話是培養口語熟悉度的關鍵。

國立基隆高中校長鍾定先對三位同學的表現給予高度肯定。鍾定先表示，他們的成功故事，不僅是個人努力的成果，也體現基隆高中在教學與輔導上的卓越成效。鍾定先指出，他們的經歷激勵了許多學子，證明只要擁有明確的目標與堅持不懈的精神，就能在學習道路上不斷突破自我，邁向成功。

鍾定先說，李翔恩的奮鬥歷程，展現「耐煩才能不凡」的信念如何引領他走向卓越，不僅是他個人成長的寫照，更是基隆高中教育成果的具體展現。他的故事鼓舞了無數學子，證明只要懷抱夢想並堅持努力，就能在學業與人生的道路上創造屬於自己的不凡成就。