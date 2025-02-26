八重櫻、吉野櫻、富士櫻同步盛開　九族櫻花祭228連假起迎最後高潮

▲九族櫻花祭的富士櫻接力盛開。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

228三天連假將屆，九族櫻花季的花況現已進入盛開高潮，業者預估連假至之後一周將是富士櫻和吉野櫻的最佳賞櫻期，除於連假期間安排滿檔精彩節目，也針對大量人車潮做好增加臨時停車位、接駁遊客，以及在入園人數達80%容量前就提前啟動通報預警等因應工作。

九族企劃部經理黃瑞奇指出，今年因為幾波的寒流有讓花期微調幾天，現在仍可看到漂亮的八重櫻和吉野櫻，尤其是布農族區的吉野櫻，幾乎和富士櫻同時盛開，使得今年的櫻花祭的最後高潮特別壯觀，也是歷年來較少見的盛況；而228連假除每天都有的櫻花日式屋台市集、浴衣出租、戀愛神社和太鼓、yosakoi表演，還有228三日限定的魚池鄉小農市集、漢服寫真體驗。

關於連假交通問題，黃瑞奇表示，九族往年都會視遊客預估人潮與實際湧入的車輛狀況，提早開園來消化車潮因應，同時也在園區外租下幾個臨時停車空間，如果園內停車場停滿後，將啟動園外停車與接駁遊客的服務；依觀光署的連假疏運計畫，若遊客入園人數達到容量的80%時，就要啟動應變計畫，通報1968和相關單位，分別在CMS道路即時電子看板公告，並請警廣廣播，九族則會提早預警、提升遊憩品質。

黃瑞奇也鼓勵遊客多利用大眾運輸，提醒現在刷電子票券搭台灣好行可享半價優惠，搭配九族從3月3日到4月6日期間，門票推出第二波特價、只要830元，讓遊客可避開連假尖峰來賞櫻，免塞車還更便宜；另夜櫻和夜舞祭火舞表演，以及各項遊樂設施、日月潭纜車的延長營業時間都將到3月2日為止，相關訊息可洽九族文化村櫻花活動網頁https://www.nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=33。