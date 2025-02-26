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八重櫻、吉野櫻、富士櫻同步盛開　九族櫻花祭228連假起迎最後高潮

▲九族櫻花祭的富士櫻接力盛開。（圖／九族文化村提供，下同）

▲九族櫻花祭的富士櫻接力盛開。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

228三天連假將屆，九族櫻花季的花況現已進入盛開高潮，業者預估連假至之後一周將是富士櫻和吉野櫻的最佳賞櫻期，除於連假期間安排滿檔精彩節目，也針對大量人車潮做好增加臨時停車位、接駁遊客，以及在入園人數達80%容量前就提前啟動通報預警等因應工作。

九族企劃部經理黃瑞奇指出，今年因為幾波的寒流有讓花期微調幾天，現在仍可看到漂亮的八重櫻和吉野櫻，尤其是布農族區的吉野櫻，幾乎和富士櫻同時盛開，使得今年的櫻花祭的最後高潮特別壯觀，也是歷年來較少見的盛況；而228連假除每天都有的櫻花日式屋台市集、浴衣出租、戀愛神社和太鼓、yosakoi表演，還有228三日限定的魚池鄉小農市集、漢服寫真體驗。

▲九族櫻花祭富士櫻接力盛開加碼限定賞櫻活動熱鬧登場因應連續假日人潮九族文化村準備好了。（圖／九族文化村提供）

關於連假交通問題，黃瑞奇表示，九族往年都會視遊客預估人潮與實際湧入的車輛狀況，提早開園來消化車潮因應，同時也在園區外租下幾個臨時停車空間，如果園內停車場停滿後，將啟動園外停車與接駁遊客的服務；依觀光署的連假疏運計畫，若遊客入園人數達到容量的80%時，就要啟動應變計畫，通報1968和相關單位，分別在CMS道路即時電子看板公告，並請警廣廣播，九族則會提早預警、提升遊憩品質。

▲九族櫻花祭富士櫻接力盛開加碼限定賞櫻活動熱鬧登場因應連續假日人潮九族文化村準備好了。（圖／九族文化村提供）

黃瑞奇也鼓勵遊客多利用大眾運輸，提醒現在刷電子票券搭台灣好行可享半價優惠，搭配九族從3月3日到4月6日期間，門票推出第二波特價、只要830元，讓遊客可避開連假尖峰來賞櫻，免塞車還更便宜；另夜櫻和夜舞祭火舞表演，以及各項遊樂設施、日月潭纜車的延長營業時間都將到3月2日為止，相關訊息可洽九族文化村櫻花活動網頁https://www.nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=33。

▲九族櫻花祭富士櫻接力盛開加碼限定賞櫻活動熱鬧登場因應連續假日人潮九族文化村準備好了。（圖／九族文化村提供）

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